El incómodo momento de Joaquín Prat durante una surrealista entrevista: "Me he puesto a sudar"

'Cuatro al día' siempre está al filo de la actualidad para llevar a sus espectadores la mejor información y las últimas noticias, por ello, en una de sus últimas entregas han tratado la subida del precio del gas y la electricidad y para intentar dar a la audiencia sus mejores trucos para ahorrar y pagar un poco menos en la factura, han conectado en directo con un ama de casa para que compartiera con ellos los pequeños gestos que ella lleva a cabo para ahorrar.



La invitada intervino en el programa de Cuatro, aunque no fueron sus trucos los que más llamaron la atención del público y de los presentes en plató, sino su desparpajo a la hora de enfrentarse a las cámaras y la naturalidad para dirigirse a Joaquín Prat, a quien terminó sacándole los colores.





UNA INVITADA SACA LOS COLORES A JOAQUÍN PRAT

Leonor del Castillo, la invitada que iba a hablar sobre cómo ahorrar en la factura de la luz y el gas, y también en la cesta de la compra, demostró nada más empezar la entrevista, su gran desenvoltura frente a las cámaras y se dirigió al presentador con un peculiar saludo., decía Leonor dirigiéndose al conductor de 'Cuatro al día' y provocándole al instante una carcajada de lo más cómplice., respondía Joaquín al alegre saludo de su invitada y comenzaba a hablar con ella sobre algunos detalles de su vida, como dónde había nacido o dónde había vivido durante las últimas décadas.y no dudó en mostrar su lado más natural,, y seguro que también en muchas casas, por su cercanía y su forma sencilla de explicar cada uno de sus trucos, que eran de lo más diversos: desde cocinar arroz para varios días y así no desaprovechar los restos de otros alimentos que la gente tenga en la nevera, hasta aprovechar el agua de lavar los platos para el retrete.Tras dar algunos consejos para ahorrar,: "Tú si un día quieres arroz, te vienes a comer aquí, ¡y punto!", le decía divertida a Prat, mientras el comunicador le daba las gracias por la invitación y aseguraba que "le tomo la palabra de la invitación al arroz con pollo".Ante las palabras de Joaquín, Leonor no tardaba en invitarlo también al postre: "Sí, y arroz con leche si quieres también te preparo", decía, desatando las risas de los presentes en plató una vez más.El presentador sabía que estaba viviendo un momento impagable y no dudó en alargarlo un poco más para deleite del público y preguntó a Leonor:, una pregunta ante la que ella volvió a soltar una de sus ocurrentes respuestas."Sí, y a tu mujer también.", replicaba divertida Leonor antes de dar por finalizada la entrevista que llegó a conseguir sonrojar al periodista, que no dudaba en dejar clara a la audiencia su estado tras la peculiar conexión que acababa de hacer:, aseguraba.