Paco León desvela una curiosa anécdota durante un rodaje con Nicolas Cage, en 'La Resistencia'

Paco León ha sido el encargado de cerrar una nueva semana de entrevistas en 'La Resistencia'. El actor acudió al espacio de David Broncano en Movistar +, como parte de la promoción de su nuevo proyecto, una película con la que el sevillano ha dado el salto a Hollywood y que supone su primera experiencia en la gran pantalla de Estados Unidos.



El filme se titula 'El insoportable peso de un talento descomunal', una comedia autoparódica sobre Nicolas Cage, con el que ha tenido la oportunidad de compartir set.





Tiene mérito hacer una película con Nicolas Cage y que en el tráiler te pongan más a ti que a él.



UN INCÓMODO MOMENTO DURANTE EL RODAJE

León apareció en el plató de 'La Resistencia' con su aspecto habitual para hablar de este nuevo proyecto, sin embargo,al que nos tiene acostumbrados, y es que el intérprete luce en la película el'El insoportable peso de un talento descomunal', y durante su visita a Broncano,no solo quiso hablar de lo que los espectadores podrán ver, sino también de lo que no han visto y, un pequeño problema, que le llevó a protagonizar un momento tan divertido como incómodo durante el rodaje de 'El insoportable peso de un talento descomunal', con Nicolas Cage.'(palabras indescifrables)'", entonces el actor tuvo que disculparse y explicar que no había entendido lo que el director había dicho: "''(palabras indescifrables)',", siguió explicando León, sin embargo,del creador de 'Carmina y Amén', sino queque mientras todo ocurría tuvo", confesaba con humor el invitado, "ahora quiero que se abra la tierra y que me coma y quiero desaparecer", reconocía sobre el incómodo momento.de la película, a lo que él le contestó que sí:, aun así, el mal rato que pasó no se lo quita nadie, y es que las mascarillas tampoco ayudaban mucho a la compresión del idioma., concluía León.