La izquierda se planta ante Vox y abandona en bloque el segundo debate del 4M

El segundo debate entre los candidatos a las elecciones de la Comunidad de Madrid ha estado marcado por la bronca y la marcha del mismo por parte de los tres candidatos de la izquierda, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Angel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, no reconociera las amenazas de muerte al candidato de Unidas Podemos.

Tras la marcha de Iglesias en el arranque del debate, Gabilondo ha tomado la palabra porque había "que mandar un mensaje superior, no se puede consentir este no reconocimiento". "Tenemos que estar con los que han sido amenazados expresamente", ha lanzado. Ha afirmado que las valoraciones de Monasterio son "un punto de inflexión" y que se había quedado en el debate por "respeto a la democracia" y para que el odio "no la pueda silenciar". "Ha sido directamente amenazado (Iglesias)", ha defendido.

PSOE, Cs y Más Madrid condenan las amenazas a Iglesias mientras Vox se reafirma. Vídeo: EP

A él le ha seguido Mónica García, quien ha prometido que hará "todo lo posible" para que Vox no llegue a la Puerta del Sol "de ninguna de las maneras". Ha apelado también a la candidata del PP y presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que no ha acudido al debate y es "quien quiere gobernar con Vox".

Ambos han apelado a los ciudadanos para "que vayan a votar" y derroten así al "odio". Por su parte, el candidato de Cs, Edmundo Bal, les pedía "por favor" que se quedaran para "no hacer el juego a Vox".

Pasaban poco minutos del comienzo del debate organizado por la 'Cadena Ser', cuando la periodista Àngels Barceló proponía que los minutos iniciales de los candidatos se destinaran a valorar la carta amenazante con una bala en su interior recibida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Tal y como estaba previsto en el orden de intervención, el primero en tomar la palabra ha sido Pablo Iglesias, quien ha denunciado que la "intolerancia e impunidad van a más", y ha avisado de que si Monasterio no se retractaba y condenaba estas amenazas, abandonaría el debate.

La candidata de Vox ha manifestado que condenaba "todo tipo de violencia" y ha pedido a Iglesias que denuncie también la violencia en sus mítines como en Vallecas. "Le animo que vaya a denunciar estas amenazas. No nos creemos nada. Y si quiere, pues lárguese, que es lo que queremos muchos españoles. Es muy fácil, que se levante, que lo están deseando un montón de españoles, que se vaya de España. Venga, me alegro que se vaya", ha dicho.

Iglesias, mientras se levantaba de la silla, ha indicado a la presentadora del debate que estaban "cometiendo un error con esta gente blanqueándolos". "Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha", ha recalcado.

Barceló ha pedido a Monasterio que no es el tono que querían aplicar a un "debate entre demócratas", a lo que le ha afeado que era partidista y que era una "ministra política", haciendo alusión a que la periodista había cogido la mano de Iglesias para tratar de convencerle de que se quedara en el debate. "Yo soy periodista y demócrata", le ha replicado Barceló.

El resto de candidatos, sentados, pedían a Iglesias que se quedara, y han censurado al unísono las formas de Monasterio, a quien García le ha afeado sus "aberrantes" palabras. A continuación, Monasterio ha pedido a la candidata de Más Madrid que se quitara "esa cara de amargada". Sin tiempo a responderle, Gabilondo le ha pedido "por favor, educación", al igual que Edmundo Bal. Pero no ha sido el único 'encontronazo' de los candidatos con Monasterio, quien los ha acusado de ser unos "irritaditos".



El PP de Madrid: "Iglesias, cierra al salir. 4 de mayo"



El PP de Madrid ha pedido al candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad, Pablo Iglesias, que cierre "al salir" tras abandonar el debate electoral organizado en la 'Cadena Ser' .

"Iglesias, cierra al salir. 4 de mayo", han escrito los 'populares' madrileños en su cuenta de Twitter , aunque minutos después han retirado el tuit y el presidente del PP, Pablo Casado, ha rechazado este viernes "sin matices" las cartas amenazantes y las balas recibidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, porque "no condenar este tipo de agresiones es muy grave".

En declaraciones a los medios tras visitar las casetas de la Cuesta de Moyano, Casado ha pedido diferencias "la acción política" de lo que son ataques "personales". "Yo tengo grandes diferencias con Iglesias en estos años, pero en los temas personales nos hemos podido comprender y compartir momentos complicados", ha señalado.

En esta línea, el líder de la oposición ha pedido que la Fiscalía investigue la procedencia de esas misivas y que actúe "con severidad" contra los responsables. "Y lo digo desde un partido que ha sufrido este tipo de cartas cuando a veces precedían al asesinato de ETA, cuando seguía matando en España", ha recordado.



MÁS MADRID TAMPOCO ASISTIRÁ A MÁS DEBATE CON VOX



El líder de Más País, Iñigo Errejón, ha dejado claro este viernes que Más Madrid no va acudir a más debates con Vox tras actitud de la candidata de esta formación a las elecciones madrileñas, Rocío Monasterio, en el que ha tenido lugar en la Cadena Ser: "No más 'shows' regalados a la extrema derecha", ha argumentado.

"No hay condiciones para debatir así. No más 'shows' regalados a la extrema derecha. Este ha sido el último", ha escrito por su parte Errejón en un mensaje de Twitter.