EEUU investiga una trama de sobornos para lograr indultos de Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga un posible delito relacionado con un esquema de sobornos en el que los conspiradores, no identificados por el momento, habrían ofrecido dinero a la Casa Blanca, o a un comité político relacionado, a cambio de un indulto presidencial.



Según los registros judiciales desvelados este martes en un tribunal federal de Washington, después de que la jueza Beryl Howell ordenara que fueran revelados parcialmente, un conspirador "ofrecería una contribución política sustancial a cambio de un perdón presidencial o un aplazamiento de la sentencia", según se detalla en los documentos a los que ha podido acceder la prensa estadounidense.



Las 20 páginas reveladas también describen cómo dos individuos no identificados habrían presionado a funcionarios de la Casa Blanca en un "plan de persuasión secreto" para obtener indultos, sin registrarse como lobistas, como ordena la ley estadounidense.



No obstante, los documentos no revelan cuando habría tenido lugar temporalmente la presunta conspiración, ni ningún nombre relacionado o implicado con la misma, excepto que las comunicaciones entre personas que forman parte, al menos de ellas un abogado, fueron incautadas de una oficia tras un registro que tuvo lugar en algún momento antes de que acabara el verano de este 2020.



Al ser uno de los presuntos involucrados un abogado, se ha argumentado que la información contenida en los más de 50 dispositivos de medios digitales, incluyendo iPhones, iPads y discos duros que fueron incautados en la redada estarían protegidos por los privilegios abogado-cliente, aunque finalmente Howell ha ordenado su revisión al determinar que este principio no se aplica.



El presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha negado que exista esta trama a través de las redes sociales.





Pardon investigation is Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

Esta revelación tiene lugar días después de que el todavía presidente, Donald Trump, concediera el perdón a su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, que se declaró culpable de mentir al FBI sobre haber mantenido contacto con un funcionario ruso.En las últimas semanas,, como el exdirector de la campaña para las presidenciales de 2016 Paul Manafort, condenado por delitos bancarios y fiscales. También Rick Gates y George Papadopoulos, exayudantes de la misma campaña, han sido condenados por hacer declaraciones falsas en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.Por otro lado, Trump también conmutó la pena de prisión en julio a su exasesor Roger Stone, uno de los aliados más próximos al presidente.Mientras, según apunta '', el abogado personal del presidente,debido a las sospechas que pesan sobre él por sus negocios en Ucrania, mientras buscaba información que pudiera perjudicar al por entonces candidato demócrata Joe Biden a las presidenciales, algo que ya ha desmentido este martes el antiguo alcalde de Nueva York.