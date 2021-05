Los ataques entre Hamas e Israel se recrudecen

El Ejército de Israel ha informado que han alcanzado varios objetivos y operativos terroristas en la Franja de Gaza en respuesta "a cientos de cohetes en las últimas 24 horas", en el que ha sido "el golpe más grande desde 2014", mientras el Ministerio de Salud palestino ha notificado la muerte de 35 personas como consecuencia de los violentos enfrentamientos.



Los ataques entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han continuado en la madrugada de este miércoles con un último bombardeo masivo de 850 cohetes desde la Franja de Gaza contra Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurión, mientras las fuerzas israelíes han afirmado también estar atacando objetivos en el enclave.





Ya son 40 Los muertos tras una leva noche en #Gaza y el sur y centro de #Israel https://t.co/Cu9OHpubof — mikel ayestaran (@mikelayestaran) May 12, 2021

HACE POCOS MINUTOS Aviones de combate israelíes bombardearon edificio ocupado por medios y periodistas locales. Torre Al -Jawhara#GazaUnderAttack pic.twitter.com/obYdmyDQvz — PIENSAPRENSA 250 mil Seguidores (@PiensaPrensa) May 12, 2021



RECHAZO AL ALTO EL FUEGO

El Ejército israelí ha precisado que desde las 3.00 horas (hora local) se han disparado más cohetes contra la capital, por lo que se ha despertado a las familias y se las ha llevado a los refugios antiáreos."Los terroristas de Gaza están disparando cohetes sin parar mientras los civiles en el centro y sur de Israel pasan la noche en refugios para protegerse del lanzamiento", han aseverado las fuerzas israelíes a través de su perfil de Twitter.Por otro lado, medios israelíes han indicado que se ha informado dey que informes iniciales indican que se ha interceptado varios de los cohetes. También se han disparado cohetes esta madrugada contra Ascalón y Modiin, informa el medio 'The Times of Israel'.En esta nueva serie de disparos desde Gaza hacia el centro y sur de Israel,, dos de ellas a causa de un cohete que ha impactado en su casa en Lod, entre las que se encuentra una niña de siete años, incidente en que una tercera persona ha resultado gravemente herida. Otros dos civiles han muerto como consecuencia de este ataque.Según recoge Yedioth, el brazo armado de".Al respecto, un portavoz del Ejército israelí ha señalado que en las últimas horas han alcanzado varios objetivos y operativos de Hamás "importantes" en el enclave, al que continúa atacando.Entre los edificios alcanzados por los ataques de Israel, estaría la, de unas ocho plantas y que alberga apartamentos residenciales, que, según informa la agencia palestina WAFA, ha sido impactada por siete misiles lanzados por un avión de combate israelí.Además, el Ejército ha confirmado que ha destruido un edificio de nueve plantas en Gaza que, su comando de Cisjordania y un departamento de publicidad. Antes del ataque, las fuerzas israelís habrían avisado a los habitantes del edificio que lo desalojaran.También un portavoz del Ejército ha precisado que un avión ha neutralizado a dos miembros de Hamás que estaban participando en el lanzamiento de cohetes.Horas después de los últimos ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) --el Ejército-- han informado a través de Twitter que sus aviones de combate, con la ayuda de sus servicios de inteligencia, han "neutralizado figuras clave de la inteligencia de Hamás".Según han detallado, habrían alcanzado al jefe del departamento de seguridad de inteligencia militar de Hamás, Hassan Kaogi, y su adjunto y jefe del departamento de contraespionaje de inteligencia militar, Wail Issa. "Parece que nuestra inteligencia ha sido mejor", ha agregado el Ejército.En represalia, también se han destruido docenas de comisarías de Policía en Gaza, según han informado testigos y recoge 'The Times of Israel', y Hamás ha confirmado que su principal cuartel general de Policía también ha sido destruido. También las FDI han atacado las casas de tres altos líderes de Hamás, mientras que ha asesinada en ataques selectivos a otros dos líderes.Por su parte, el Ministerio de Salud palestino ha informado que, desde el lunes, entre ellos 12 niños y tres mujeres, mientras que la c, por otra parte,, según la agencia de noticias turca Anadolu y recogen medios israelís. Presuntamente, Egipto y Naciones Unidas estarían trabajando para lograr detener la escalada de tensiones vivida desde el lunes.Por otro lado, el portavoz del movimiento islamista Hamás, Hazem Qasem, en declaraciones a Sputnik, ha celebrado las acciones de palestinos que "se han rebelado contra la ocupación en Lod, Rahat, Acre, Umm al Fahm y otras ciudades y localidades en el territorio de la Palestina ocupada". "Eso representa la solidaridad con Jerusalén, Gaza y Cisjordania que otra vez confirma la unidad de nuestro pueblo y el hecho de que Jerusalén es el problema nacional más importante para cada uno de nosotros", ha afirmado el portavoz.En la ciudad de Lod, afectada también por los ataques desde la Franja de Gaza, se ha declarado el estado de emergencia y ha intervenido el Ejército debido a la gravedad de enfrentamientos entre residentes árabes y judíos.