Al menos 19 muertos, entre ellos 9 niños, en un incendio en Nueva York

Al menos 19 personas han muerto y 33 más han resultado heridas de gravedad en un incendio declarado en un edificio de 19 plantas del barrio neoyorquino del Bronx.



El Departamento de Bomberos de Nueva York ha informado de que unos 200 efectivos han sido movilizados para combatir las intensas llamas, según recoge el diario 'The New York Post'. Según fuentes de este diario sensacionalistas han fallecido 9 niños.



Una de las vecinas, Cristal Díaz, de 27 años, logró huir del edificio en llamas desde el 15º piso junto a sus primos, su tía y su perro. "Estaba tomando un café en el salón cuando holí a humo. Mojamos toallas para ponerlas bajo las puertas. Ha sido todo una locura", ha relatado.





Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH