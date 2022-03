La ONU "toma nota" del apoyo del Estado a su mediación en el Sáhara Occidental

El enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, ha "tomado buena nota" este lunes del respaldo del Gobierno español al proceso de mediación de la organización para que haya una solución aceptada por Marruecos y el Frente Polisario, tres días después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez respaldase el plan de autonomía marroquí.



De Mistura se ha visto este lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, quien le ha expresado "el apoyo de España a su labor para alcanzar una solución mutuamente aceptable en el marco de Naciones Unidas", según un mensaje publicado por el jefe de la diplomacia española en Twitter.





I met the Personal Envoy of SG @UN for Western Sahara, Staffan de Mistura. I conveyed Spain's support for his mission in order to reach a mutually agreed solution in the framework of the United Nations. pic.twitter.com/BMibKcxRey