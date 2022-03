Biden asegura que no retira sus afirmaciones sobre Putin: "no me voy a disculpar"

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha afirmado este lunes que no "retira" sus declaraciones del sábado en las que dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no puede seguir en el poder". "No me voy a disculpar", ha asegurado.

"No retiro nada. Ni entonces ni ahora estoy articulando un cambio de política. Estaba manifestando la indignación moral que sentía y no me voy a disculpar por ello", ha afirmado Biden este lunes en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

De hecho, ha asegurado que no le importa si Putin considera estas palabras como una escalada. "No me importa lo que piense", ha respondido Biden al ser interrogado por si estaba preocupado por si se considera una escalada.

Además, ha afirmado que duda que Putin pueda ser expulsado por una intervención exterior. "Teniendo en cuenta lo que ha hecho recientemente, la gente debe comprender que va hacer lo que tenga que hacer", a añadido.

"No le afecta nadie más. Ni siquiera, desgraciadamente, sus propios asesores. Es un tipo que va hacia la bestia al ritmo de su propio tambor. Creer que va a hacer algo drástico solo porque le he calificado por lo que está haciendo creo que es sencillamente irracional", ha remachado.



"NADIE SE LO CREE"

"Nadie piensa que estuviera hablando de quitar a Putin... Nadie se lo cree... Estaba expresando mi enfado por lo que está haciendo este hombre", ha añadido. "Acababa de estar con esas familias", ha recordado en referencia a su visita a un campo para refugiados ucranianos instalados en Varsovia.

Biden realizó estas declaraciones desde el Castillo Real de Varsovia, durante su visita a Polonia, y fue inmediatamente matizado por la Casa Blanca, que subrayó que Estados Unidos no defiende un "cambio de régimen" en Rusia. Más tarde trascendió que Bien había improvisado estas líneas, que no estaba en el discurso oficial.

En su intervención de este lunes, Biden ha asegurado que con esas palabras se estaba dirigiendo al pueblo ruso. "Estaba hablando al pueblo ruso. La última parte del discurso era para el pueblo ruso. Se lo estaba diciendo al pueblo ruso y también al mundo entero. Es explicitar un hecho sencillo y decir que este tipo de comportamiento es totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable", ha añadido.

"La forma de lidiar con ello es fortalecer a la OTAN, mantenerla completamente unida y ayudar a Ucrania en lo que podamos", ha explicado Biden, según recoge la cadena CNN.

Biden también ha comparado su polémica frase con una persona afirmando objetivamente que "la gente mala no debería seguir haciendo cosas malas".