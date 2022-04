¿Por qué Putin no mueve su brazo derecho al andar?

Desde que comenzara la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero, son muchas las hipótesis que han surgido sobre los motivos de Vladimir Putin para llevar a cabo lo que muchos consideran ya de "crímenes de guerra". Desde un posible ictus hasta un cáncer en estado terminal, pasando por un posible trastorno del espectro autista, las teorías sobre las enfermedades que pudiera estar atravesando el presidente ucraniano no han dejado de sucederse.





What's up with Putin's right arm? pic.twitter.com/ANmoBfebKX