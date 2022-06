Al menos un muerto al estrellarse un caza en una zona residencial en el centro de China

Al menos una persona ha muerto y dos han resultado heridas al estrellarse hoy un avión de combate J-7 en una zona residencial de la ciudad china de Laohekou (provincia de Hubei, centro), según recogen distintos medios locales.



Las diversas fuentes informaron de que el piloto del caza se lanzó en paracaídas justo antes del percance al intentar controlar el aparato hasta el último instante y sufrió heridas leves al aterrizar en las proximidades.



Los equipos de salvamento se dirigieron al lugar del suceso para lidiar con los incendios ocasionados en las casas aledañas al accidente.



Algunos ciudadanos compartieron a través de las redes sociales la noticia de que un avión se precipitó sobre una casa causando una gran explosión, acompañando sus comentarios con vídeos de la residencia en llamas.





Report: On June 9, Today morning a military plane crashed in Xiangyang, Hubei, causing an explosion and fire.



The pilot was slightly injured while parachuting down, and some residents were severely injured pic.twitter.com/soa6DTQMhP