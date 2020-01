Puigdemont no descarta ir a España porque asegura que también tiene que respetar su inmunidad

ESTRASBURGO (FRANCIA). El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este lunes que no descarta ir a España porque las autoridades españolas deben "proteger, respetar y reconocer" la misma inmunidad que sí tiene reconocida en el resto del bloque comunitario tras haber asumido el escaño de diputado en el Parlamento Europeo.

"No he descartado pisar suelo español, he dicho que esto es lo que debería pasar. Porque la inmunidad que rige para todos los eurodiputados en todo el territorio sin excepción, no hay una excepción española en materia de inmunidad. Hasta hoy es miembro de la UE y las leyes hay que cumplirlas. (...). España debe proteger, respetar y reconocer nuestra inmunidad", ha expresado en una rueda de prensa tras participar en su primera sesión plenaria de la Eurocámara.

Puigdemont ha afirmado, en el mismo contexto, que va a "luchar" para "poder hacer acción" en España porque "es un miembro de la UE", al tiempo que ha señalado que "no es comprensible" que tanto él como el exconseller Toni Comín gocen de inmunidad en todo el bloque "excepto en un Eastado miembro".

"España no debe ser diferente, el Derecho europeo es también Derecho español", ha insistido el líder independentista, para después destacar que "no es compatible pedir el suplicatorio" y "reconocer la inmunidad en la UE pero no en España".

En esta línea, ha advertido de que si España "quiere ser la excepción" y "salirse de este marco", se abrirá "otro escenario de consecuencias imprevisibles". "Por eso creo que es conveniente para España que pudiéramos pisar como eurodiputados suelo español. Por eso no lo descarto, confío en que España actuará como miembro de pleno derecho de la UE", ha zanjado.

Además, ha asegurado que la primera cosa que harían si van a España sería ir a ver a los políticos catalanes que están presos por el proceso independentista en Cataluña.

PIDE COHERENCIA A SÁNCHEZ

Por otro lado, Puigdemont se ha mostrado "convencido" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no mintió a Parlamento" en la sesión de investidura cuando aseguró que quería desjudicializar la política y, por tanto, ha señalado que una consecuencia de esta decisión sería que los eurodiputados del PSOE voten en contra de levantar su inmunidad y la de Comín.

"Sólo le pedimos coherencia, que sea fiel a lo que dijo. Cuando un primer ministro, en el Parlamento de su Estado, contrae ese compromiso, es muy claro", ha apostillado, incidiendo en la misma idea que ya había expresado unas horas antes a su llegada al Hemiciclo.

Puigdemont ha remarcado que si Sánchez quiere desjudicializar la política tendrá "una oportunidad maravillosa para ponerlo en práctica" con la votación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para él y para Comín.

EL CASO DE JUNQUERAS, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Por su parte, la eurodiputada de ERC, Diana Riba, ha anunciado que llevará a la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara la decisión del presidente de la institución, David Sassoli, de aceptar la inhabilitación de Oriol Junqueras por parte del Tribunal Supremo español.

"Tenemos que mirar si los pasos han sido los correctos", ha explicado en la misma conferencia de prensa, en la que después ha asegurado que esta comisión europarlamentaria puede "dar opinión" sobre esta cuestión. "Veremos hasta dónde puede revocar una decisión como la de hoy", ha expresado.

La presidenta del grupo de Los Verdes --al que pertenece Riba y al que pretenden entrar Puigdemont y Comín--, Ska Keller, ha respaldado a la eurodiputada de ERC y ha defendido que Sassoli "debería trasladar inmediatamente" a la comisión de Asuntos Jurídicos.

"Defendemos el derecho de Oriol Junqueras a asumir su escaño en el Parlamento Europeo y representar a la gente que le votó", ha expresado la alemana.