“Vamos a gobernar para todos, no como hasta ahora, que no ha sido así”

estella-lizarra – Quizá no fue una investidura de ensueño debido a las circunstancias pero Koldo Leoz, que ayer recuperó la Alcaldía de Estella Lizarra, asegura que afronta esta etapa "con gran ilusión y confiado de que tenemos un gran equipo y vamos a dar una estabilidad a este Ayuntamiento con nueve concejales y con un acuerdo programático".

En sus primeras declaraciones, Leoz reiteró la necesidad de ponerse ya a trabajar: "Tenemos que redoblar el esfuerzo, no tengo ninguna duda de que ya lo íbamos a hacer, pero ahora aún más para gobernar para todos y todas las ciudadanas de Estella-Lizarra. Me entristece decir que hasta ahora, en manos de Navarra Suma, no había sido así. Haremos un esfuerzo para que todos, incluso quienes no piensan como nosotros, incluso quienes han intentado sabotear esta sesión plenaria, tengan el mismo trato, así lo vamos a hacer. Tenemos que ponernos ya manos a la obra para intentar que este Ayuntamiento siga en funcionamiento".

De hecho, en cuanto acabó la sesión de ayer fue a hablar con las trabajadoras del servicio social de base para informarse sobre la situación y para ver las necesidades más acuciantes que existen en la actual situación.

Además, y de ahora en adelante, apuntaba que la idea es seguir trabajando a pleno rendimiento desde casa en la elaboración de los presupuestos que regirán la ciudad, un documento que, desvelaba, se centrará de manera muy especial en el ámbito social. "Tendremos que analizar cómo está la ciudad y, sobre todo, cómo se queda después de esta situación de alarma; hablaremos también con asociaciones, empresarios y vecinos, y valoraremos qué medidas se tienen que adoptar".

En este sentido, el nuevo alcalde, sabedor de que nada tiene que ver la situación municipal que se encontró cuando llegó al cargo la primera vez a la que hay ahora, explicó que "es muy importante ir de la mano del Gobierno de Navarra para no precipitarse en la toma de decisiones".

En cuanto al reparto de carteras, Leoz no quiso desvelar todavía cómo se distribuirán las diferentes áreas entre los grupos municipales, pero precisaba que hasta que designen las presidencias van a ir trabajando y desgranando las necesidades que existen en cada concejalía para tratar de darles una solución en el presupuesto.