Navarra afronta la crisis del covid con las cuentas saneadas y en buena situación

Todas las buenas noticias que se desprenden del cierre de cuentas generales de 2019 van a quedar "eclipsadas" por la magnitud de la crisis que lleva aparejada la pandemia de coronavirus. Navarra cerró el año pasado con superávit –alrededor de 100 millones–, con el 97% del Presupuesto ejecutado y en orden con todas las exigencias de estabilidad presupuestaria de Madrid y Bruselas, algo que tiene más mérito si se tiene en cuenta que más de la mitad de los 4.396 millones que se gastaron corresponden a inversión social –51,6%–. Pero todo esto son lecturas agradables en medio de un contexto mucho más duro, en el que el Gobierno espera hacer de la buena situación de Navarra y de sus cuentas saneadas su "mejor aval" para lo que pueda venir, que no es otra cosa que una enorme necesidad de obtener dinero a buen precio para compensar la caída de ingresos, que los cálculos sitúan hoy en el 20% –819 millones–.

"Es indudable que la crisis por culpa del coronavirus se va a notar en todo el mundo, pero se va a poder afrontar con más garantías con unas cuentas saneadas y una buena situación, como es la que tiene Navarra", dijo la consejera Saiz. La titular de Hacienda se escuda en que hay fortalezas, como unos Presupuestos recién aprobados, una ayuda europea ilusionante –"parece que en esta ocasión sí se va a apostar fuerte desde Europa", deslizó– y unos fondos estatales, de 16.000 millones, a los que Navarra tendrá acceso. Lo que pasa es que hay tantas fortalezas como incógnitas: los socios han pedido que se revisen unos Presupuestos superados por la realidad; las ayudas europeas parece que irán para largo; y no se sabe siquiera si Navarra participará de todo el fondo estatal, aunque ayer Saiz dijo que ya han llegado 9,3 millones de los fondos extraordinarios.

Fondos que, por cierto, servirán para asumir el gasto provocado por el covid, en el que el Gobierno de Navarra ya se ha gastado más de 186 millones. Se ha pagado, en parte, con remanente de tesorería, con transferencias y donaciones finalistas y con la reducción de otras partidas de gasto, la famosa "reprogramación de partidas", que no es sino sacar el dinero que inicialmente iba a servir para asumir unos pagos y destinarlo para otra cosa. Por ejemplo: había dos millones para celebrar la OPE de secundaria. Por culpa del covid no se va a celebrar, así que ese dinero se puede mover. Así se han reprogramado ya 6,7 millones. "Hay que tener flexibilidad ante situaciones de excepcionalidad", defendió Saiz. Sobre gastos no covid, Saiz detalló que han sido 22 los millones del remanente de tesorería.

negociaciones activas

Precisamente, sobre flexibilidad está negociando Navarra con el Estado. "Estamos en plena negociación con el objetivo de flexibilizar los objetivos de déficit y deuda para 2020 y marcar la nueva senda para los próximos años", explicó Saiz. Esta puede ser una de las direcciones que tome la "compensación" de la que habló la ministra Montero cuando anunció, la semana pasada, que Navarra se iba a quedar fuera del reparto ordinario del fondo de 5.000 millones para compensar pérdidas por ingresos por su particular régimen foral. La idea sería la de negociar en el seno del Convenio Económico la relajación del déficit, previsto en el 0%, o en cualquier caso ofrecer una salida favorable a Navarra para disponer de más fondos al mínimo coste posible.

Sobre la posibilidad de obtener fondos habló también Saiz cuando predijo que la "calidad crediticia" de la Comunidad foral "no va a experimentar un descenso relativo respecto del resto administraciones públicas y eso va a permitir conseguir financiación vía endeudamiento sin demasiadas dificultades", una de las claves en un horizonte de endeudamiento asumido por el Gobierno.

las cifras

4.396

millones. Es el total del Presupuesto que se ejecutó en 2019, el 96,6% del total.

6.719 €

gasto por habitante. El gasto público por habitante en 2019 se elevó hasta los 6.719 €, lo que supone un aumento de 265 euros con respecto al año anterior

1.687 €

de cada navarro a sanidad. De esa cantidad, 1.687 € destina cada navarro al año para sufragar los gastos de Sanidad, el departamento que más Presupuesto tuvo en 2019.

1.081 €

en educación. Cada navarro gastó en 2019 1.081 € en educación, que es el segundo departamento que más dinero consigna.

838 €

para el convenio. El coste de las competencias no asumidas por Navarra y ostentadas por el Estado –diplomacia pública, Casa Real, Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional, Instituciones Penitenciarias...– hace que cada navarro gastara el año pasado 838 € para poder pagar la factura del Convenio Económico.

1.406

millones en gasto de personal. El gasto de personal del Gobierno de Navarra se fue en 2019 hasta los 1.406 millones, alrededor de un cuarto del total del Presupuesto.

141

millones menos de deuda. El sector público navarro registró el año pasado un descenso de la deuda que el Gobierno cuantificó ayer en 141 millones.

negociaciones

la 'cláusula de escape' del estado

Marco europeo. Ayer, durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Saiz explicó que entre las medidas que espera que se tomen para aliviar el golpe económico del covid está que el Estado active "la cláusula nacional de escape". Así, en frío, sonó a método de urgencia nunca antes aplicado, pero es un mecanismo mucho más ordinario. Se trata de que el Estado reclame poder salir de la senda de déficit aprobada por la Unión Europea, lo que permitiría incumplir con las exigencias presupuestarias de Bruselas de cara a afrontar las pérdidas previstas para este ejercicio. La misma petición se va a hacer al Estado en el seno de la comisión mixta de Convenio Económico.

"La seriedad en la gestión hará que se nos tome en cuenta en el nuevo escenario que viene"