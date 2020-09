Militantes independientes de Geroa Bai piden que se "proteja" la marca

Una treintena de militantes independientes de Geroa Bai han firmado una carta en la que piden que el nuevo partido que ha surgido en el seno de la coalición no use la marca 'Geroa' para su nombre y plantean que "la utilización de un nombre que es de toda la militancia de la coalición por cualquier formación o grupo de personas no debiera ser permitido y, menos aún, por personas que pertenecen a la coalición".

Los firmantes de la carta señalan que, "si la nueva formación política busca ensanchar la coalición y reforzarla, no se puede entender que quiera apropiarse de nuestro nombre y/o que quiera empequeñecer la marca con todo lo que nuestra coalición tiene de 'Bai' y, por supuesto, de futuro".

Se refieren así a la decisión de un grupo de integrantes de la coalición de crear un nuevo partido con la denominación de 'GEROA Nafarroako Sozialberdeak Europan/GEROA Socialverdes de Navarra en Europa'.

Cabe recordar que Geroa Bai está actualmente integrado por cuatro partes: el PNV, Atarrabia Taldea, la asociación Zabaltzen y militantes independientes (denominados adscritos), que no forman parte de ninguna de estas organizaciones.

El pasado 6 de agosto, un grupo de militantes independientes propuso la creación del nuevo partido que formaría parte de la coalición.

Ahora, a raíz del anuncio del nuevo partido, otro grupo de militantes independientes ha publicado una carta expresando su opinión. Han trasladado la misiva a los adcritos de Geroa Bai y a la propia coalición. Los firmantes son Edurne Ariztia, Iratxe Ariztia, François Bonnemaison, Jone Bonnemaison, Fany Bonnemaison, Blanca Damboriena, Daniel Elizalde, Fidel Etxart, Marisa Etxart, Peio Etxart, Jean Hegoas, Luis J. Fernández, Flor González, Peio Iglesias, Iñigo Imaz, Noel Iriz, Ana José Jacoste, Pedro Jiménez, Socorro Jimenez, Eduardo Lakasta, Mari Jose Larralde, Lutxi Larrazabal, Ana Menta, Alfontso Muruzabal, Carlos Perez, Itziar Urbiola Loyarte, Francisco Varela, Arturo Vesga y Anastasia Vidart.

Según explican en la carta, el día anterior a la notificación pública del nuevo partido, "varias personas recibieron llamadas anunciando que al día siguiente se iba a anunciar la creación de un nuevo partido en el seno de la coalición y la mañana del 6 de agosto todas las personas adscritas recibieron un correo mandado desde la dirección de Geroa Bai con el anuncio del nacimiento del partido político". "Segundos después, se mandó la nota de prensa a los medios de comunicación. A un importante número de personas adscritas no se les llamó y se enteraron de la noticia a través de los medios de comunicación", aseguran.

A continuación, explican que "el pasado lunes 17 de agosto se convocó una asamblea de personas adscritas de Geroa Bai en la que se debatió sobre el nacimiento de la nueva formación política".

Tras esa reunión, explican que "respetamos y vemos positivo que el nuevo partido pueda cumplir las expectativas de muchas personas afiliadas a Geroa Bai y que, además, sirva de impulso para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra coalición".

No obstante, consideran "necesario e imprescindible que Geroa Bai siga contando con personas independientes, adscritas o como se quiera denominar, que no quieren militar en ningún partido y que quieren seguir participando de forma directa en los órganos de la coalición". "Es uno de los principios fundacionales de Geroa Bai que da continuidad al trabajo de muchas personas independientes ya incluso desde Nafarroa Bai", añaden.

Además, piden una "reconsideración del nombre elegido para el nuevo partido". "En la nota de prensa ya se recogía 'GEROA' en mayúsculas y consideramos que la nueva formación política puede confundir a la sociedad con la denominación de la coalición Geroa Bai. La utilización de un nombre que es de toda la militancia de la coalición por cualquier formación o grupo de personas no debiera ser permitido y, menos aún, por personas que pertenecen a la coalición. Si la nueva formación política busca ensanchar la coalición y reforzarla, no se puede entender que quiera apropiarse de nuestro nombre y/o que quiera empequeñecer la marca con todo lo que nuestra coalición tiene de 'Bai' y, por supuesto, de futuro", afirman.

Asimismo, solicitan a Zabaltzen y a PNV, "como organizaciones que tienen registrada la marca Geroa Bai, que la protejan y eviten que se haga un partidismo con ella, tal y como en su día ocurrió con la marca Nafarroa Bai, cuyo final conocemos y no quisiéramos repetir".

Por otro lado, los firmantes de la carta apuntan que Geroa Bai aprobó unas bases organizativas el pasado año que "a día de hoy siguen vigentes y consideramos necesario su aplicación con la convocatoria de consejos generales y asambleas, por supuesto, respetando las condiciones sanitarias que exigen la pandemia que estamos sufriendo". "Llevamos un año de legislatura ya superada y aún no se ha convocado a la militancia para reflexionar sobre la marcha del nuevo Gobierno de Navarra, del trabajo de los herrigunes y grupos de trabajo o del propio funcionamiento de la coalición", afirman.