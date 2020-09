Martínez pide que los ayuntamientos puedan invertir sus remanentes

El senador autonómico de Navarra Koldo Martínez (Geroa Bai) ha reiterado este miércoles en el Senado la defensa de la libertad de los ayuntamientos para disponer de sus ahorros, de sus remanentes de tesorería.

Koldo Martínez ha comenzado por recordar la rapidez con que el PSOE y el PP acordaron una reforma expres de la Constitución para priorizar el pago de la deuda a cualquier otro gasto sentando así las bases de la posterior Ley Montoro que impide que los ayuntamientos puedan invertir sus remanentes de tesorería.

"La señora Saenz de Santamaría y el señor Montoro afirmaban entonces que esta reforma 'pone a salvo el Estado del Bienestar y las políticas sociales'. Y no, lo que posibilitó esa reforma fue que se antepusieran los intereses de los bancos a las necesidades de la ciudadanía. Esa reforma posibilitó que tanto PSOE como PP pusieran en marcha una inusitada política de extrema austeridad, recortes, privatizaciones e involución social" ha recordado el senador de Geroa Bai.

Koldo Martínez ha asegurado en su intervención que "La economía debe estar al servicio de la justicia y los derechos de las personas y no al revés. El primer objetivo de cualquier gobernante debe ser el bienestar de la ciudadanía. Un gobierno responsable es aquel que protege a la ciudadanía y los servicios públicos que ésta recibe. Por eso, insisto, hay que derogar la ley Montoro".

Réplica a Sánchez



El senador autonómico ha recordado la respuesta que le dio en la sesión de ayer el presidente Pedro Sánchez a su reivindicación de que los municipios puedan gestionar sus remanentes.

"Pedro Sánchez me contestó largamente en el Pleno de ayer en relación a mi reclamación de permitir que los ayuntamientos puedan invertir sus remanentes sin condiciones leoninas. Y vino a decir que la propuesta acordada con una parte de la Federación Española de Municipios y Provincias son lentejas: si quieres las comes y si no, las dejas. El menú que el Gobierno y el Partido Socialista proponen es de presa ibérica. Sí, presa porque busca apresar los dineros de los ayuntamientos para engordar los ingresos del Estado. Y lo que quieren los ayuntamientos no es presa ibérica es solomillo. Han ahorrado durante años para comer solomillo y quieren compartir ese solomillo para garantizar el bienestar y la salud de sus vecinas y vecinas en una crisis sin precedentes" ha reivindicado Koldo Martínez.

"Señorías del PSOE y del PP dejen que los ayuntamientos utilicen su dinero sin tener que recurrir a cambalaches. Se lo han ganado. Y para ello, lo mejor es derogar la Ley Montoro y restituir la racionalidad y la justicia en la distribución de un dinero que es de los ayuntamientos y sus ciudadanas y ciudadanos y sólo de ellos" zanjó el senador autonómico de Navarra..