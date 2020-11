PSN y Geroa Bai celebran que las asociaciones mayoritarias sigan en el Plan de Convivencia

pamplona – La noticia de que Anvite y la Fundación Tomás Caballero han decidido abandonar el primer Plan de Convivencia del Gobierno de Navarra fue recibida ayer con tristeza por parte de los grupos que sostienen al Ejecutivo. PSN y Geroa Bai, socios mayoritarios en el Ejecutivo de Chivite, respetaron la decisión de ambas plataformas, pero lamentaron que el gesto, que consideran que va contra la unidad de las víctimas de la violencia, impide que el primer Plan de Convivencia de la dirección general de Paz y Convivencia cuente con todas las voces para avanzar a buen ritmo en cohesión social.

En cualquier caso, valoraron que las asociaciones mayoritarias, las que más representación tienen, continúen haciendo aportaciones al plan. Cabe recordar que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la asociación 11-M –que aúna a víctimas del terrorismo yihadista– y Covite han decidido seguir trabajando con el Ejecutivo. Concretamente, la AVT cuenta en Navarra con alrededor de 105 afiliados, entre víctimas de ETA y familiares de víctimas, a las que la asociación presta asesoramiento jurídico, atención psicológica y ayudas esenciales desde hace 40 años.

Incluso, la decisión de Anvite y la Fundación Tomás Caballero ha provocado un pequeño cisma entre las asociaciones, al menos con la AVT, que se negó explícitamente a levantarse de la mesa cuando las dos asociaciones, vinculadas en mayor o menor medida con UPN y PP, propusieron hacer una espantada conjunta. Eso llevó a Miguel Folguera, consejero de la AVT, a denunciar en este periódico el uso partidista de las víctimas que estaban haciendo "algunas asociaciones que tienen un partido detrás".

respeto Pero por parte de los partidos no se quiso abundar mucho más. Ramón Alzórriz, portavoz socialista, dijo que el PSN "respeta pero no comparte" la decisión de Anvite y Fundación Tomás Caballero. "La democracia acabó con ETA y necesitamos los mimbres necesarios para construir convivencia en paz", dijo, poco antes de "aplaudir" el "esfuerzo y el trabajo" de la mayoría de asociaciones de víctimas, que han entendido "que no se construye bajo cimientos de odio". "Ese es el camino en el que se está construyendo, y estamos orgullosos de participar en él".

Y una apelación directa a Navarra Suma hizo la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, quien consideró que, si la derecha no hubiera protagonizado una espantada en la mesa de partidos, no se hubiese llegado a esta situación. "Lo primero, el respeto debido a todas las decisiones. Pero esto hubiese sido bien diferente si hubieran obrado con otra responsabilidad: la espantada de Navarra Suma marcó el camino. Que no estén todas las víctimas no permite avanzar con toda la velocidad posible", lamentó Barkos, que también dijo que no hay que perder de vista que continúan en el plan las asociaciones más representativas.

foro social permanente en navarra

pide amparo para víctimas de eta

Úriz y Pérez entregan un informe en Gobierno y Parlamento. José Luis Úriz y Txemi Pérez, representantes del Foro Social Permanente en Navarra, hicieron llegar ayer tanto al Gobierno de Navarra como al Parlamento foral un extenso informe sobre víctimas de ETA que el Foro Social ha realizado después de haber mantenido encuentros con siete víctimas de la organización. Encuentros que, en algunos casos, han provocado que algunas de estas personas –María Jauregi, Gorka Landaburu, Josu Elespe o Maixabel Lasa– hayan recibido insultos y amenazas. "Es momento de poner pie en pared y hacer un llamamiento a que acabe este acoso y revictimización".

cronología

8 de septiembre. El Parlamento acoge una foto histórica: Gobierno y representantes de todos los partidos del Parlamento –Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E– acuerdan participar en el primer plan de convivencia del Ejecutivo.

18 de septiembre. Navarra Suma decide desmarcarse del plan porque cree que sus posiciones no están representadas.

18 de noviembre. Anvite y la Fundación Tomás Caballero, vinculadas a UPN y PP, abandonan la mesa de asociaciones de víctimas insinuando que se debe a que el Gobierno haya alcanzado un acuerdo con EH Bildu.

