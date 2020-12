Barkos liderará a los socialverdes con el reto de ampliar Geroa Bai

Pamplona – No habrá sorpresas. Uxue Barkos liderará Geroa Socialverdes, el nuevo partido que los independientes de la formación vasquista han puesto en marcha para "fortalecer" Geroa Bai y tratar de ampliar su espacio electoral. La portavoz de la coalición es la única candidata a la secretaria general del partido en el congreso fundacional que hoy tiene lugar en Baluarte. Estará arropada por una ejecutiva de 14 miembros que dará a conocer en una asamblea marcada por las medidas de seguridad sanitaria que han condicionado mucho todo el proceso congresual. "Será una ejecutiva con mucha experiencia en la gestión institucional pero con una clara apuesta por los valores jóvenes de Geroa Bai", señalaron fuentes de la nueva formación.

De momento no han trascendido nombres, pero se da por sentado que junto con Barkos estarán en la dirección de Geroa Socialverdes algunos de sus principales promotores, entre los que destacan tres de los cuatro consejeros de Geroa Bai en el Gobierno (José Mari Aierdi, Ana Ollo e Itziar Gómez), el senador Koldo Martínez y varios parlamentarios de la coalición. Según los estatutos, la candidata a secretaria general debe presentar su propio equipo en listas cerradas, así que no se esperan candidaturas alternativas. Sí habrá listas abiertas para elegir a los miembros de la Conferencia de Navarra, nombre que se ha dado al principal órgano interno del partido, el equivalente al comité regional del PSN o el consejo político de UPN.

Apuesta de futuro Geroa Socialverdes se convierte así en el punto de encuentro de las distintas corrientes de independientes que, junto con el PNV, forman Geroa Bai. Algunos organizados en asociaciones como Zabaltzen desde la etapa de Nafarroa Bai, otros agrupados en organizaciones municipales como Atarrabia Taldea, así como quienes se habían afiliado como no adscritos a Geroa Bai. No todos han dado el paso al partido, pero sí la mayoría. Lo que convierte a Geroa Socialverdes en una de las principales referencias, si no la principal, de la tercera fuerza parlamentaria en Navarra y socio del PSN en el Gobierno foral.

Un equilibrio de fuerzas interno que habrá que recomponer a medio plazo en una alianza con el PNV que no se pone en duda, pero que ha generado algunos recelos en la formación jeltzale. "Veremos si el tiempo demuestra que servirá para fortalecer Geroa Bai", afirmaba esta semana su presidente en Navarra, Unai Hualde, que no ha ocultado su malestar por el nombre elegido.

La apuesta no obstante pasa por fortalecer Geroa Bai ampliando un espacio político que se ha mostrado sólido en las elecciones forales, con 9 escaños dos legislaturas consecutivas, pero también con pies de barro. Los malos resultados en las elecciones generales y los problemas de implantación en algunos municipios –las diferencias de voto entre las elecciones forales y las municipales en algunas localidades son llamativas– evidencian también las debilidades de la coalición.

La implantación territorial se convierte así en uno de los retos del nuevo partido, en cuyos estatutos se ha subrayando la apuesta por el municipalismo como pilar central junto con la propia política socialverde. Una marca nueva que apuesta por el desarrollo sostenible como eje de su actuación política en una declaración de intenciones que a partir de ahora habrá que concretar.

Los estatutos

La asamblea general. Es el órgano principal del nuevo partido, integrado por todos los militantes. Hace las labores de congreso cada cuatro años.

La Conferencia de Navarra. Órgano rector de Geroa, está compuesto por 11 miembros elegidos por la asamblea, un miembro de la ejecutiva , un representante de cada junta local y sus principales cargos institucionales.

El/La secretaria general. El mayor cargo orgánico, y quien dirige la línea política. Elegido por la asamblea, nombra al secretario de Organización entre los miembros de la ejecutiva.

Comité Ejecutivo. La dirección del partido, formada por la secretaria general, 10 miembros elegidos por la asamblea, uno de las juventudes, otro del Gobierno y otro del Parlamento.