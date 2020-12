Podemos Navarra pospone sus primarias hasta marzo

Podemos Navarra va a celebrar sus primarias en febrero y marzo. Así lo ha asegurado el secretario general de la formación morada, Eduardo Santos, durante una rueda de prensa en la que también valoró la buena cohesión del Gobierno de Navarra del que forma parte como consejero de Justicia y Políticas Migratorias.

En un principio, las primarias para renovar la cúpula directiva de Podemos Navarra se iban a celebrar en noviembre. "Pero pilló toda la segunda ola, y en conversaciones con los compañeros a nivel estatal se decidió posponer", por las medidas sanitarias y por la merma en la calidad de los debates que exige un proceso de primarias, ha asegurado Santos, que no puede quedar "descafeinado".

Ahora, Podemos se encuentra rehaciendo todo el calendario. Santos no concretó fechas, pero habló de que todo el proceso (desde la presentación de las candidaturas, los debates, las votaciones internas) se celebrará durante los meses de febrero y marzo. Como ya es público, Santos no optará a la reelección. Y de momento no se conocen posibles nombres para suceder al consejero de Justicia.

En la misma rueda de prensa, Santos ha hecho una valoración sobre el estado del Gobierno. Ha considerado que el Ejecutivo, en año de pandemia, se ha sometido a una "prueba de resistencia dura" que ha superado con demostraciones de "cohesión interna fuerte". Prueba de ello, la aprobación de los Presupuestos, con un pacto por la izquierda y con EH Bildu que ha dejado en nada a la "derecha errática" de Navarra Suma. "Hemos transmitido firmeza y estabilidad", dijo, pese a que el Ejecutivo está en minoría.