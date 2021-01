El Consejo de Transparencia da un aprobado a las administraciones

El presidente del Consejo de la Transparencia de Navarra, Juan Luis Beltrán, destacó este martes que "las administraciones más importantes de Navarra responden muy bien al ciudadano, y en la inmensa mayoría de los casos aceptan las solicitudes de información del ciudadano y ofrecen esa información".

En una comparecencia en el Parlamento de Navarra para presentar la memoria de actividad del Consejo relativa a 2019, Beltrán explicó que se recibieron 33 reclamaciones (35 en 2018) por la respuesta negativa de las administraciones navarras a las solicitudes ciudadanas de acceso a la información pública.

No obstante, valoró que en el paso previo, el Gobierno foral recibió 321 solicitudes de acceso a información pública, se pronunció sobre 274 y de ellas sólo fueron desestimadas 15 y el resto quedaron pendientes para el año siguiente. En el caso del Ayuntamiento de Pamplona, se presentaron 132 solicitudes de acceso a información pública y sólo cinco fueron desestimadas.

más reclamaciones en 2020 En total, ante las negativas de diversas administraciones a solicitudes ciudadanas, llegaron al consejo 33 reclamaciones, 13 frente a la Administración foral, 18 frente a entidades locales, una frente a la UPNA y otra frente a la Cámara de Comptos. Estas 33 reclamaciones suponen una ratio de 5,1 reclamaciones por 100.000 habitantes, mientras que la media del conjunto de las Comunidades Autónomas es de 7,5. En 2020 el número de reclamaciones se ha incrementado a 45, situándose en la media nacional.

El tiempo medio de resolución de las reclamaciones que llegaron al Consejo fue de 44 días, una mejora frente a los 51 días de media registrados en 2018. El plazo máximo para resolver es de 90 días.

Del total de 33 reclamaciones, 19 se debieron al silencio administrativo y el resto a la inadmisión de la solicitud, su desestimación, su estimación parcial o la disconformidad con la respuesta dada.

Ayuda al Gobierno. Las entidades locales no tienen medios para ofrecer la misma respuesta que en materia de transparencia dan las grandes administraciones navarras. Beltrán reveló que el Consejo remitió a las 723 entidades locales de Navarra un cuestionario sobre su gestión en este ámbito de la transparencia y "solo rellenaron el cuestionario 126 y eso que lo enviamos dos veces". Beltrán reconoció que unas 500 entidades locales "son de muy poca población y no tienen medios económicos y humanos para llevar un portal de transparencia", por lo que considera que la solución pasa por que el Gobierno foral cree dicho portal y lo gestione, de forma que las entidades locales puedan colgar en él "la poca información que vayan elaborando". En la actualidad, la mayoría no se ha nominado, "como exige la Ley de Transparencia", una persona responsable "que se encargue de cumplirla" esta ley.

