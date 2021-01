La participación de los agentes locales, "pieza clave" del Plan del Pirineo

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha afirmado que el Ejecutivo está trabajando en los valles del Pirineo oriental, con la participación de los agentes locales, para mejorar los servicios de la zona y tratar de revertir la despoblación.

"Trabajamos con un diagnóstico compartido, un plan transversal -que implica a todos los departamentos del Gobierno- y participativo -con los agentes locales-. Milagros no existen, solamente el esfuerzo y el esfuerzo continuado es el que permitirá dar respuesta a las demandas y necesidades, y este Gobierno tiene voluntad política de intensificar las acciones para atender las demandas de los habitantes de la zona", ha señalado Aierdi en respuesta a una interpelación presentada por EH Bildu en el pleno del Parlamento.

El consejero ha afirmado que en la estrategia del Gobierno para los valles del Pirineo hay dos aspectos "fundamentales", por un lado, la adopción de políticas transversales que implican a todos los departamentos, y por otro lado, la participación de los agentes locales.

En ese sentido, ha señalado que está activa la Mesa del Pirineo, que incluye a los agentes implicados en esta labor. Además, Aierdi ha valorado que la dirección general de Proyectos Estratégicos abrió una oficina en Burgui y otra en Aribe.

Durante su intervención, ha detallado algunas de las acciones que ya se han puesto en marcha en estos valles. Así, ha dicho que en servicios sociales se trabaja en los retos del cuidado de las personas mayores y dependientes y se ha activado por ejemplo un modelo innovador con un espacio intergeneracional en las antiguas escuelas de Roncal.

También ha destacado la reforma y reapertura de la farmacia de Isaba o la flexibilización de los requisitos para las entidades locales de esta zona de manera que puedan optar a un régimen de contratación de personal cualificado que trabaja en políticas de igualdad.

En el ámbito escolar, Aierdi ha dicho que "se transporta a todo el alumnado correspondiente a las localidades asignadas a los seis centros de la zona, 335 alumnos, 18 rutas, dos autobuses, once microbuses y cinco taxis, con una duración de las distintas rutas de entre 35-40 minutos". "Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para mejorar", ha reconocido.

En vivienda, el consejero ha explicado que se acaba de concluir la rehabilitación de once viviendas de edificios de patrimonio municipal en Burguete, Espinal, Erro y Roncal, y se han iniciado las obras de rehabilitación en Jaurrieta o de nueva construcción en Garralda.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha advertido de las "dificultades que tiene todos los días de forma clara" los habitantes de estos valles "para acceder a los derechos básicos que tiene toda la ciudadanía" y ha recordado que en las conclusiones de una ponencia parlamentaria aprobadas en noviembre de 2018 el Parlamento asumió el compromiso de trabajar por estas zonas, planteando al Gobierno iniciativas en materia de vivienda, educación, salud o conectividad por banda ancha. Además, ha señalado que en esa ponencia se planteó la posibilidad de abordar en esta legislatura una ley foral de territorios en despoblación.

"Tenemos que seguir trabajando, hay mucho trabajo por hacer. Esperemos que el Gobierno siga dando pasos firmes y ahí nos encontrará", ha dicho Adolfo Araiz.

El parlamentario de Navarra Suma Pachi Pérez ha afirmado que "el Pirineo es la zona más estudia, más analizada, más diagnosticada y vuelta a estudiar de todo el planeta y el resultado es que sigue bajando la población, aumentando la edad de sus habitantes y bajando la actividad productiva de manera más que alarmante; mucho dinero gastado en estudios y poco en el desarrollo e inversión de la zona". Así, ha advertido de las carencias en servicios sociales, salud, educación o fibra óptica.

El parlamentario del PSN, Jorge Aguirre, ha expresado su "compromiso con la ponencia parlamentaria del Pirineo y con las medidas que allí se adoptaron". Aguirre ha reconocido que "se ha analizado mucho la situación del Pirineo y hay una cosa que es buena para el Pirineo y es que no gobierna UPN, porque cuando sale a intervenir en este Parlamento se olvida de todos su años de responsabilidades de Gobierno". "¿Qué cumplió UPN del Plan del Pirineo de 2006? Si se hubiese hecho algo de aquel plan tal vez la situación del Pirineo no sería la que tenemos que afrontar", ha planteado.

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha señalado que "el acceso a los servicios básicos no solo es un derecho de los ciudadanos sino también una obligación de las instituciones". "Esto requiere de una acción transversal del Gobierno y en los últimos años esta visión transversal, de búsqueda de la equidad en el ámbito rural ha estado en la acción gubernamental. El Gobierno ya ha citado algunas de las medidas que está tomando. La clave del Plan de Pirineo es la gobernanza descentralizada, dejar a los agentes de la zona que planteen de abajo hacia arriba sus necesidades", ha señalado.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha indicado que "las personas que habitan el Pirineo han demandado históricamente mucho más apoyo, mucha más planificación, porque no quieren que el Pirineo sea una postal sin gente, no anhelan un hermoso paisaje sin gente que lo habite". "La ponencia parlamentaria dio unas conclusiones que son nuestra hoja de ruta, pero necesitamos el dialogo permanente, la coordinación, la gestión y los recursos", ha destacado.

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha dicho que "se han hecho cosas esta legislatura y la pasada", pero ha incidido en "la necesidad de avanzar más en todos los elementos que incluía la ponencia". "La situación ha mejorado pero no suficientemente, el reto es fijar la población porque si no hay población no hay desarrollo y desperdiciaremos unos recursos ambientales, forestales, ganaderos, culturales y turísticos que irían en beneficio de toda la población de Navarra", ha afirmado.