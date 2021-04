La importancia del testamento vital, elemento previsor

"Hay otro elemento fundamental para que la Ley de Eutanasia sea efectiva", a juicio de Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado de EH Bildu. "Que las personas que lleguemos a pedirla tengamos el testamento vital. Todavía en estos momentos solamente es un tanto por ciento pequeño de la población en el País Vasco las personas que lo tenemos hecho. Si no tienes el testamento vital realizado, con un alzheimer la eutanasia es de muy difícil aplicación. Hay dos supuestos. Que cuando demandas la eutanasia eres consciente y en pleno uso de las facultades mentales, y otro, en caso de pérdida de consciencia, tienes que tener el testamento vital realizado. En procesos degenerativos en los que pierdes esa capacidad de decisión es muy importante tener el testamento vital". Ruiz de Pinedo admite que "no debiera darse pero podría producirse" que en estas patologías algún dictamen emplace a un mayor agravamiento. "Por eso es muy importante tener el testamento vital bien marcado para que las personas gestoras de tu voluntad lo puedan tener claro". Una postura de anticipación en la que coincide Rosa Medel, de Unidas Podemos, que ve un problema potencial "muy grande" en la implementación de la ley. "Parece ser que ese ejercicio de velar por la puesta en práctica del derecho dependerá del Consejo Interterritorial. Pero claro, una cosa es lo que diga la ley, y otra lo que se va a hacer, y todos sabemos, porque con la Ley del Aborto ha ocurrido exactamente igual, que va a haber comunidades autónomas en las que aunque se establezca la Comisión, esto no se va a poner en práctica. A nosotros nos parece que no se puede dejar en manos de los políticos de turno la consecución de un derecho reconocido por la ley". Rosa Medel plantea eventuales "problemas" de objeción "Imagínese una comunidad autónoma en la que todos los médicos se declaran objetores, igual que hay ahora en las que no se practica un aborto porque todos los ginecólogos obstetras son objetores, y eso sabemos que existe. Puede pasar lo mismo, sabemos que esos problemas van a surgir y habrá que buscar fórmulas que lo vayan solucionando".