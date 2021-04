Esteban ve "difícil" una herramienta alternativa al estado de alarma

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha insistido en que el estado de alarma se debería "alargar durante un periodo, aunque fuera corto" y sólo "para modificar la legislación y dar instrumentos" a las comunidades para combatir la pandemia. En este sentido, ha advertido de que, en este momento, "el instrumento más útil, que es la restricción de movilidad, hay que seguir utilizándolo".



En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, ha considerado que tener "herramientas alternativas" al estado de alarma "es difícil, más allá de la legislación que se pueda hacer en alguna comunidad autónoma" y que, en todo caso, "siempre va a estar limitada". El diputado jeltzale ha añadido que, además, es "difícil" porque "no hay tiempo materialmente" antes de la finalización del estado de alarma el 9 de mayo.





NO SE ENTIENDE "EL EMPEÑO"

Por ello, ha opinado que, "aunque solo fuera para modificar la legislación y dar esos instrumentos, convendría alargar durante un periodo, aunque fuera corto, el estado de alarma".Esteban ha indicado que "incluso representantes del Gobierno", como, han admitido que la movilidad no puede verse limitada por las comunidades autónomas sin el estado de alarma. "No sé si eso quiere decir, le preguntaremos al Gobierno en la sesión de mañana, que están repensando la intención de no prolongar el estado de alarma", ha agregado.Por su parte, ha subrayado que, "tal y como está la legislación española en estos momentos si no se hace ningún retoque" y teniendo en cuenta "los números de la pandemia, que van 'in crescendo'", y que las previsiones "más optimistas" del presidente del Gobierno apuntaban que iba a haber un"todavía el instrumento más útil para luchar contra la pandemia, que es la restricción de movilidad, hay que seguir utilizándolo".En este contexto, el portavoz del PNV en el Congreso ha dicho no entender "el empeño" del Gobierno de Pedro Sánchez de no prolongar el estado de alarma y, sobre todo, de "anunciarlo con un mes de antelación".