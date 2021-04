Navarra Suma acusa al Gobierno de "negar información" sobre vacunas "tiradas"

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha acusado al Gobierno foral de "negar información" sobre vacunas "tiradas" y sobre el número de profesores de la educación pública contagiados por Covid-19.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Javier Esparza ha asegurado que ha tenido que presentar en la última semana peticiones reiteradas de información sobre estos asuntos.

En concreto, ha dicho que "por tercera vez" el Gobierno de Navarra "no ha respondido sobre las dosis de vacunas que se han tirado". Asimismo, en cuanto al número de profesores contagiados, ha explicado que el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha respondido que no tiene la información, por lo que NA+ ha vuelto a solicitarla. "Si el consejero no tiene los datos, los pregunta y los traslada, y si no, es Salud el que debiera responder. Hemos tenido que reiterar la pregunta", ha señalado.

Además, Javier Esparza también ha asegurado que han tenido que solicitar de nuevo información sobre la situación del Plan Estratégico de Igualdad, que "se debiera haberse presentado hace un año".

Por ello, el portavoz de Navarra Suma ha considerado que el Gobierno foral "está en la opacidad y en la falta de transparencia".