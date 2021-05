Javier Esparza obvia la desaparición de Cs y defiende Navarra Suma

pamplona – Javier Esparza, presidente de UPN, es experto en evitar con largas cambiadas los temas que le resultan incómodos. Y, aunque sostenga lo contrario públicamente, es obvio que la desaparición de Ciudadanos preocupa en la coalición Navarra Suma en la medida en la que supone la pérdida de uno de los socios y el crecimiento, al menos en protagonismo, de otro: el PP. Y, en medio y "liderando", como siempre se encarga de subrayar Esparza, está UPN, que no contempla "ningún otro escenario" aunque la realidad vaya por otro lado y haga tambalear los cimientos de la coalición.

defensa de la coalición "Estamos trabajando de una manera intensa, haciendo un grandísimo trabajo de oposición y eso vamos a seguir haciendo hasta el final de legislatura. En eso estamos, en ningún otro escenario", manifestó Esparza, a quien no le resulta agradable defender un proyecto político que, además de suponer un obstáculo para los pactos con el PSN, ahora pierde fuelle.

Al ser preguntado por si le preocupa que Ciudadanos pueda desaparecer a la vista de los últimos resultados electores en distintas comunidades, respondió con que "a mí me preocupa el día a día, el covid, el empleo, Aroztegia, que haya comportamientos de amenazas o extorsiones o un Gobierno de la mano del populismo y el independentismo. Lo demás no me preocupa en absoluto", aseguró.