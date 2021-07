Aragonès se reencuentra con Marta Rovira en Ginebra

El presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, se ha reencontrado este viernes con la secretaria general de su partido, Marta Rovira, en Ginebra (Suiza), donde ambos han mantenido una reunión.



El encuentro ha tenido lugar durante la mañana de hoy en Ginebra, en la primera ocasión en la que Pere Aragonès, desde que fuera elegido presidente de la Generalitat, se desplaza hasta la ciudad en la que reside Marta Rovira, quien en 2018 optó por marchar a Suiza para evitar su posible encarcelamiento tras ser citada a declarar por el juez instructor de la causa del 'procés'.



ERC ha confirmado el encuentro y la reunión entre ambos dirigentes republicanos a través de un tuit en el que también se adjuntan varias fotografías.





??Avui el president, i coordinador nacional d'ERC, @perearagones, i la secretària general d'ERC, @martarovira, s'han pogut retrobar i reunir a??Ginebra



L'amnistia???i l'autodeterminació?? són el camí per fer possible el retorn de les persones exiliades. Et volem a casa, Marta!?? pic.twitter.com/MsCZ0RKZPf