Garaikoetxea advierte de que EA "no caerá" en la no condena de la violencia

El exlehendakari Carlos Garaikoetxea, que apoya al sector crítico de Eusko Alkartasuna, aseguró ayer que ellos "no caerán" en la no condena de los actos de violencia porque tienen una trayectoria histórica al respecto. Asimismo, realizó un llamamiento a "no cometer la estupidez" de convertir una coalición amplia en "una confusión, en un único proyecto con unas señas de identidad muy concretas, identificables con la izquierda abertzale histórica".

El sector crítico de EA, formación integrada en la coalición EH Bildu, junto a Sortu y Alternatiba, celebró ayer un homenaje a las organizaciones locales en el Alkartetxe de la localidad vizcaína de Muskiz. Durante su intervención, Garaikoetxea, afirmó que la formación aporta a la coalición soberanista "un bagaje histórico", que no le "lastra con ninguna mochila" que les impida "sacar luego sacar una resolución en un ayuntamiento con una condena a un acto de violencia". "Nosotros en eso no vamos a caer", advirtió Garaikoetxea, que alertó de las "tentaciones hegemonistas, bolcheviques, en las que alguien quiere quedarse con todo el pastel y dejar las migajas".