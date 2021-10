La Fiscalía del Supremo, a favor de conceder un indulto parcial al denunciante de Gürtel

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor de que el Gobierno español conceda un indulto parcial a José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que desveló la trama Gürtel al presentar una denuncia y aportar conversaciones con el cabecilla de la trama, Francisco Correa.

Peñas, condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel, pidió el indulto al Ejecutivo una vez que el Tribunal Supremo ratificó en su práctica totalidad la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en esta macrocausa.

El exedil argumentaba que gracias a su colaboración se había podido destapar la mayor trama de corrupción político empresarial conocida en el Estado español en los últimos años.

Ahora, según ha adelantado el diario El Independiente e informan a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha apoyado que Peñas sea indultado, aunque parcialmente, tal y como anunció la Fiscalía Anticorrupción en 2018 cuando la Audiencia Nacional dictó la sentencia.

De acuerdo a las fuentes, el ministerio público ha informado a favor de que se le conmuten las dos penas de inhabilitación absoluta que le fueron impuestas por otras de inhabilitación especial para cargos públicos de libre designación o elección, además de la imposibilidad de obtener otros análogos durante el tiempo de duración de la pena.

En su informe, que no es vinculante pero sí preceptivo, la Fiscalía no se pronuncia sobre la pena de prisión a la que fue condenado y por la que no ha llegado a entrar en prisión, precisan las fuentes.

El ministerio fiscal cree que concurren razones de justicia, equidad y utilidad pública en este caso y apela a la directiva europea conocida como "Whistle Blowing", sobre la protección de los denunciantes de prácticas de corrupción.

Ha sido la Fiscalía del Supremo y no Anticorrupción -que se hizo cargo de la investigación- la que se ha posicionado sobre la petición de indulto porque el alto tribunal modificó ligeramente algunas condenas cuando analizó los recursos de casación.

Pero cuando ya anunció que se posicionaría a favor del mismo, Anticorrupción explicó que Peñas fue esencial en el esclarecimiento de los hechos, motivo por el que, dijo, no había pedido su ingreso en prisión y por el que también informaría favorablemente a las medidas que pudieran beneficiarle, entre ellas el indulto. Además de Fiscalía, el Tribunal Supremo también debe fijar postura. Después, el Ejecutivo tomará la decisión.