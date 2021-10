Gerry Adams: "Aiete fue un momento decisivo en el proceso de construcción de paz"

El ex presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, ha afirmado que la Conferencia Internacional de Aiete "resultó ser un momento decisivo en el proceso de construcción de la paz y finalización del conflicto en el País Vasco". "A los pocos días de nuestro llamamiento a ETA para que pusiera fin al último enfrentamiento armado en Europa, la organización vasca llamó a un cese definitivo. Desde entonces también se ha desarmado y ya no existe", ha recordado.

En un comunicado, Adams se ha referido al décimo aniversario de la Conferencia Internacional de Aiete para señalar que "llegar a ese punto histórico fue el resultado de considerables esfuerzos entre bastidores, en los que participaron muchas personas, incluido el Sinn Féin". "Los republicanos irlandeses nos complacimos en poder compartir nuestra experiencia para promover el diálogo, encontrar acuerdos y negociar la paz", ha agregado.

Según ha rememorado, en ese momento instó a los gobiernos español y francés a que acogieran con beneplácito los avances que se habían logrado y que comenzaran los próximos pasos en la promoción de la reconciliación, abordando el tema de las víctimas y "reconociendo que se debe hacer un esfuerzo serio para sanar los problemas personales y heridas sociales".

"Me referí específicamente al tema de los presos y al reconocimiento de los derechos democráticos de todos los partidos políticos y de tratarlos como iguales. Lamentablemente diez años después el tema de los presos no se ha resuelto", ha apuntado, para recordar que aún quedan 197 presos de ETA, además de otros que "no pueden regresar a sus hogares".

En su opinión, el Gobierno español "puede generar confianza en el proceso de paz poniendo en marcha una política penitenciaria que permita la liberación de los presos, que desempeñaron un papel importante en hacer posible la paz". "Lamentablemente, no ha habido avances en el tema central de la autodeterminación nacional para el pueblo del País Vasco", ha añadido.