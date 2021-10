ERC exige a Sánchez cumplir el pacto de 2021 y proteger el catalán

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, advirtió ayer de que presentarán una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si el Gobierno no cumple el pacto de PGE del año pasado y si no se protege el catalán en la ley audiovisual. Explicó que se han celebrado las primeras reuniones entre ERC y el Gobierno sobre los PGE, en las que los republicanos han trasladado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que exigen que haya estas dos "condiciones favorables" para poder entrar a negociar los Presupuestos y no presentar una enmienda a la totalidad.

"Saben que para abrir la negociación hace falta que se cumplan los acuerdos previos y que se proteja el catalán en el marco de la legislación audiovisual en el Estado español. Esto abre la puerta a la negociación. Ahora depende de ellos que la puerta se abra o se cierre y nos veamos forzados a presentar una enmienda a la totalidad", afirmó.

Para ERC, la primera de estas condiciones es que el Gobierno cumpla el acuerdo que firmaron con los republicanos para sacar adelante los Presupuestos de 2021 y para ello exige que haya una reunión para hacer "inventario" de lo que se ha cumplido y lo que no, que cree que deberá poder ejecutarse.

"Si el cumplimiento es muy insuficiente, habrá que tomar acciones para que se cumpla", aunque no concretó si con la celebración de esta reunión ya es suficiente para no presentar la enmienda a la totalidad.

En el acuerdo de PGE de 2021 se incluyó una cláusula para poder ir evaluando el cumplimiento de las cuentas pero, al no haberse producido ninguna reunión sobre este asunto, admitió que "no ha funcionado" y que es una de las cosas que deben modificar de cara a posibles futuros acuerdos.

Sobre la protección del catalán, Vilalta insistió en que es la otra condición para evitar una enmienda a la totalidad, ya que lo ve como una "piedra" en el camino de la negociación de los PGE, de manera que pidió que el borrador del Gobierno sobre la ley audiovisual incluya las cuotas y porcentajes necesarios para que el catalán quede blindado. Se incluye el blindaje en las plataformas televisivas, como Netflix.

"La pelota está en el tejado del Gobierno", y apuntó que decidirán sobre la enmienda a la totalidad en los próximos días –el plazo para presentarla finaliza el viernes aunque después se puede retirar– en función de los gestos que haga el Ejecutivo de Sánchez en estos dos temas.

La dirigente republicana señaló que todavía no tienen una respuesta del Gobierno sobre estos asuntos y le ha exigido "moverse" durante esta semana si quiere evitar la enmienda a la totalidad.

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, explicó que la ejecutiva del partido celebrará el jueves una reunión extraordinaria para "tomar la decisión final". JxCat ya tiene "preparada" la enmienda a la totalidad, pero puede esperar hasta "el último minuto" para ver si hay avances.

Artadi se mostró "muy escéptica", ya que no observa "voluntad ni interés" por parte de Sánchez, a quien reclama "mecanismos que garanticen que las partidas presupuestadas se ejecuten", además de la protección del catalán en la ley del audiovisual y el traspaso de Cercanías.