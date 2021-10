El Constitucional belga frena la posibilidad de extraditar a Valtonyc al Estado español

El Tribunal Constitucional de Bélgica sentenció este jueves que una ley de este país de 1847 que penaba las injurias a la Corona es ahora contraria a la Carta Magna belga, por lo que no se puede emplear para justificar la entrega al Estado español del rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtonyc.



"El artículo 1 de la ley de 6 de abril de 1847 `sobre la represión de los delitos contra el Rey` viola el artículo 19 de la Constitución", dijo el Tribunal Constitucional, respondiendo así a una pregunta que le planteó el Tribunal de Apelación de Gante (Bélgica), el que deberá decidir sobre la euroorden que dictó contra Valtònyc la Audiencia Nacional española.



El Tribunal de Apelación quería saber si conforme a esa ley del siglo XIX las ofensas al rey se deben considerar un delito y, por tanto, cabe la posibilidad de extraditar a Valtonyc al Estado español al existir la doble incriminación prevista en la euroorden que la Audiencia Nacional dictó en 2018 contra el rapero.



"Victoria. El Tribunal Constitucional ha abolido la ley criminal de lesa majestad declarándola contraria a la libertad de expresión. Un paso histórico para el orden legal interno belga y buenas noticias para el caso de extradición de Valtonyc", escribió el abogado del rapero, Simon Bekaert, en redes sociales





