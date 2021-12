Nuevo 'ongi etorri' pese al anuncio del final de estos actos por el colectivo de presos de ETA

Asociaciones de víctimas del terrorismo han denunciado este viernes el 'ongi etorri' realizado al etarra Ignacio Martín Etxebarria, alias 'Mortadelo', en la calle Jarauta, en Pamplona, tan solo un mes después de que el colectivo de presos de ETA pidiese que los recibimientos se desarrollasen de forma "privada" y "discreta". A 'Mortadelo' se le sitúa en el sector crítico de la izquierda abertzale.



"Desde la AVT ya lo advertimos: no nos creíamos sus palabras cuando anunciaron el fin de los homenajes a etarras. El tiempo nos ha dado la razón. Ni un mes han aguantado sin humillar a las víctimas", ha denunciado la Asociación Víctimas del Terrorismo en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.



En la misma línea se han expresado desde Covite, lamentando que "las palabras del EPPK" --el colectivo de presos de la banda-- se hayan convertido en "papel mojado en la primera oportunidad que han tenido para convertirlas en hechos".





Decenas de personas dan en Alde Zaharra de Iruñea el ongi etorri a Iñaki Etxeberria 'Mortadelo', preso político vasco que ha quedado en libertad tras 25 años de condena#AmnistiaOsoa pic.twitter.com/VMuSisEvaY — La Haine (@LaHaineInfo) December 23, 2021

Otegi dice que EH Bildu está en contra

El fin de los 'ongi etorri'

En su mensaje, compartido en la misma red social, la asociación ha adjuntado un vídeo en el que puede verse a Etxebarria recibido entre aplausos en la capital navarra.ha lamentado Covite.Este recibimiento llega después de que Etxeberria fuese trasladado el pasado mes de enero desde el Centro Penitenciario de Topas, en Salamanca, al del de El Dueso, en Cantabria, tras ser progresado al segundo grado. Fue condenado por matar a cinco militares en 1992, así como al hijo de un coronel.El coordinador general de EH Bildu,, ha asegurado que EH Bildu "está en la declaración de Aiete", en la que mostró su pesar por el "sufrimiento" causado a las víctimas de ETA y afirmó que nunca debió ocurrir, y en contra de que se realicen 'ongi etorris' públicos a los presos de ETA cuando sean excarcelados.Además, se ha desvinculado de los decisiones y actos de Sortu, al asegurar que él no es. "Por tanto, las cosas que afecten a Sortu, las tiene que contestar Sortu", ha añadido.Otegi, que ha ofrecido una rueda de prensa en Donostia para valorar el acuerdo sobre la reforma laboral , ha respondido, de esta forma, a las preguntas de los periodistas por el hecho de que Sortu haya propuesto al último jefe de ETA, David Pla, para la dirección de esta formación, a que apoyara a' en su declaración en los juzgados, a que Arkaitz Rodríguez asegurara públicamente que el fallecimiento desuponía "un día de duelo para la izquierda abertzale", y a que haya habido en Pamplona un 'ongi etorri' a Iñaki Etxebarria, 'Mortadelo'.Tras rechazar pronunciarse en nombre de Sortu, ha explicado que él puede decir "dónde está EH Bildu". "y está en la declaración de Aiete, con absoluta claridad, y no se va a mover ni un milímetro de esa declaración. Esta es la aportación que hemos hecho en términos de convivencia democrática al país", ha apuntado.Tras asegurar que no tiene conocimiento del 'ongi etorri' a 'Mortadelo', ha indicado que su formación "está en la posición que ha fijado" el colectivo de presos de la banda, EPPK, de que no se realicen recibimientos públicos a los reclusos., ha insistido.El recibimiento a 'Mortadelo' se produce menos de un mes después de que el EPPK hiciese público un comunicado en el que defendía que los homenajes a los presos de la banda terrorista excarcelados"A través de este comunicado, EPPK transmite a nuestra familia, amigos y compañeros, y a la sociedad vasca, que quiere que las recepciones que se nos hacen cuando salimos a la calle se desarrollen de manera privada y discreta, siguiendo el camino recorrido en general en los últimos meses", apuntaron entonces.Después de consultar a los presos de ETA, el EPPK consideró oportuno que su "alegría de ser libres" fuese compartida con quienes les esperan en la puerta misma de la prisión o con quienes les reciben "con discreción".añadían.El EPPK situó esta decisión como "una contribución individual y colectiva" que hacen los presos de la banda a la "convivencia, la paz y el reconocimiento del sufrimiento ajeno", además del suyo propio y el de sus familiares.