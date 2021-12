Inteligencia compartida en Aiete

La cita fue en Donostia. Convocamos a la politóloga Eva Silván y al catedrático de Derecho Internacional Privado y colaborador del Grupo Noticias, Juanjo Álvarez. Una conversación de hora y media que dio mucho de sí.

Enclave formidable el del Palacio de Aiete, mediodía luminoso, casi terapéutico. Propósito cumplido: reunir el saber de la politóloga Eva Silván y del catedrático Juanjo Álvarez. El lugar del diálogo está cargado de contenido. Aiete es ya consustancial al final de ETA, y su Casa de la Paz y los Derechos Humanos acoge entre otros, a Globernance, el Instituto de Gobernanza Democrática. Fundamentos que han difuminado el pasado más remoto del edificio, lugar de veraneo de Franco.

momento de desconcierto De hecho, la entrevista se realiza en el antiguo dormitorio del dictador, contiguo al de Carmen Polo. Una sala que también fue lugar de reuniones preliminares en la Conferencia de Aiete. Anécdotas aparte, el diálogo se centra en los actuales retos democráticos. El primer asunto abordado, ineludible, es el momento político y social tras la nueva ola de covid coincidiendo con la Navidad. Eclosión, que según Eva Silván, genera "desconcierto, preocupación e incertidumbre", a lo que se suma "una fatiga pandémica que llevamos arrastrando mucho tiempo". Un cóctel que hace aflorar una "búsqueda de los responsables", para analizar "por qué parece, ola tras ola, que vamos detrás de la pandemia". Si bien Silván incide en que "no se nos debe olvidar que nunca habíamos vivido una situación como esta en la historia reciente". En cualquier caso, se pregunta "quién tiene más fatiga ahora mismo, si nosotros como ciudadanía o quienes llevan dos años gestionando esta situación".

A este respecto, Juanjo Álvarez denuncia "la lamentable desidia legislativa, que nos lleva a la inseguridad jurídica. Las leyes deben anticiparse. Seguramente nadie pensaba en verano que íbamos a estar así. Ni los epidemiólogos. El saber no es omnisciente, pero hemos vuelto precipitadamente a intentar ver qué hacer, y unos se miran a otros. Urkullu, Chivite, Sánchez, nadie quería dar el primer paso". "Las autoridades deberían haber previsto la posibilidad de una sexta ola, más sabiendo que vivimos en una sociedad interdependiente y que hay una parte muy grande de la población no vacunada", critica Silván.

necesidad de aprendizajes Para Álvarez, vacunado, y pendiente de la tercera dosis, "hay además un grave problema comunicacional" de falta de claridad. Este catedrático llama a "no estigmatizar al llamado mundo negacionista, sino a intentar cautivarlo explicando y respetando", algo que comparte su interlocutora. Álvarez recuerda que al inicio de la pandemia "se nos dijo que la mascarilla no era necesaria". Se pregunta por qué aunque las vacunas "están salvando la vida a una gran parte de la población, no nos dijeron que no esterilizaban". Y subraya que el pasaporte covid "no es un instrumento preventivo determinante para evitar el contagio, ya que los vacunados pueden recibir y transmitir el virus". Álvarez cree que "nos tratan como niños", porque los políticos quieren eludir el coste de ser percibidos como aguafiestas. Silván observa "una enorme oportunidad perdida" en la inexistencia de un "mecanismo de aprendizaje de políticas coordinadas que permita saber qué funciona y qué no".

Acaba de empezar, pero el diálogo entre Silván y Álvarez promete.