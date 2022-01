Chivite responde a Ayuso

"Si hay otras Comunidades que quieren poner en marcha proyectos piloto, no tienen más que pedirlo", afirma

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este viernes que el Partido Popular no quiere que los fondos europeos lleguen a España, tras el recurso presentada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el Gobierno de España por el reparto de estos fondos. Según la Comunidad de Madrid, se ha asignado una cantidad a País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura "al margen del reparto aprobado".

María Chivite ha explicado, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, que estos fondos se destinan a proyectos piloto para el empleo, para ponerlos a prueba, lo que posteriormente permitiría extenderlos al resto del país, y ha afirmado que cualquier otra Comunidad Autónoma podía haber presentado sus proyectos.

"Que el señor Casado haga alusiones a la corrupción no sé si es muy adecuado, partiendo de donde parte. En todo caso, los fondos que estamos destinando nosotros en Navarra van a proyectos muy concretos, además sujetos a todo tipo de controles, justificaciones y transparencia, como no puede ser de otra manera, y se dedican a proyectos piloto relacionados con el empleo, para poner en marcha iniciativas innovadoras en materia de empleo", ha asegurado Chivite.

La jefa del Ejecutivo foral ha indicado que "si hay otras Comunidades Autónomas que quieren poner en marcha proyectos piloto no tienen más que pedirlo porque para eso están esos fondos europeos". "Son proyectos que luego pueden extenderse al resto del país, una vez testados en otras Comunidades", ha indicado.

Según María Chivite, "aquí hay otro tipo de interés, lo hemos visto en el Partido Popular y en el señor Casado desde el minuto uno, empeñado desde el principio en que esos fondos, que por cierto, nos están permitiendo mejoras en educación, en las residencias, inversiones en empresas, no lleguen ni a España ni al conjunto de la ciudadanía española".

Frente a ello, la jefa del Ejecutivo ha subrayado que "este dinero que ha recibido Navarra tiene como objetivo poner en marcha proyectos territoriales, que son proyectos piloto de empleo, que se ha identificado que pueden ser experiencias de éxito". "Nosotros lo estamos dedicando a proyectos piloto en el Pirineo. Son unas buenas prácticas, acciones innovadoras que además, una vez testado que funcionan bien, pueden ser extendidas al resto de comunidades. Se trata de proyectos de empleo para colectivos muy concretos, de emprendimiento, que luego pueden ser exportados al resto de comunidades, y si cualquier comunidad presenta un proyecto de buenas prácticas o proyectos innovadores en el marco del empleo, puede tener líneas para poderlo hacer", ha insistido.

Tras ello, ha considerado que "aquí el PP está utilizando todo, instrumentalizando absolutamente todo, para atacar al Gobierno, con Navarra lo lleva haciendo desde el inicio de la legislatura con otras cuestiones, y es que al Partido Popular no le interesa electoralmente que a España le vaya bien y se recupere de esta situación económica derivada de la pandemia que estamos viviendo". "Yo no descarto que el PP siga instrumentalizando Navarra como lo está haciendo con otras cuestiones como los fondos europeos", ha asegurado.

"BOICOT Y SABOTAJE"

El portavoz socialista en el Parlamento de Navarra,, ha manifestado también este viernes que el PP trata de hacer "un boicot y un sabotaje vergonzoso al intentar frenar la llegada de los fondos europeos". "La realidad es que el PP no tiene escrúpulos por mantener su estrategia de interés partidista, sin importar las consecuencias devastadoras que podría tener contra los intereses de España y los españoles", ha dicho, para trasladar al PP que "ya no gobierna".A su juicio, "es indigno e indefendible que el principal partido de la oposición ensucie a nuestro país de esta manera".Así lo ha señalado después de que el PSN ha firmado una declaración institucional conjunta con Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E en el Parlamento de Navarra para rechazar "el recurso que el PP ha decidido presentar ante el Tribunal Supremo contra un decreto del Ejecutivo central que distribuye nueve millones de euros de los fondos europeos entre Navarra, País Vasco, Extremadura y Comunidad Valenciana, alegando un presunto trato de favor a dichas Comunidades Autónomas".Según ha indicado el PSN en una nota, "para Navarra, en concreto, la resolución del Ejecutivo central destina tres millones de euros para dar cobertura a un Plan de Reactivación Económica específico, promovido por la Comunidad foral, y dirigido a una zona afectada especialmente por la despoblación como es el Pirineo navarro, a través de nuevos proyectos territoriales que aborden el reto demográfico y faciliten la transformación productiva, en particular hacia una economía verde y digital, mediante la promoción de proyectos y líneas de intervención para favorecer la creación de empresas y el empleo".La declaración presentada solicita que el Parlamento de Navarra rechace "la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la que". Por otra parte, rechaza "la utilización del enfrentamiento entre comunidades con fines partidistas, al que habitualmente recurre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular".Además, expone que el Parlamento de Navarra considere necesario destinar dichos fondos europeos a revitalizar, a través de proyectos que aborden el reto demográfico y facilitar la actividad empresarial, una zona especialmente afectada por la despoblación, como es el Pirineo de Navarra. Y por último, aboga por "no trasladar los intereses políticos de ciertos partidos al ámbito judicial, intentando frenar la llegada de fondos europeos que hagan frente a las diferentes necesidades territoriales".Según Ramón Alzórriz, "mientras que los socialistas basamos nuestra forma de hacer política en la palabra y el acuerdo para avanzar y cumplir con las necesidades de las personas, la derecha sigue atrincherada en una realidad que nada se parece a la realidad".El PSN ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas de todo el arco parlamentario para aprobar esta iniciativa "en defensa de los intereses de Navarra".