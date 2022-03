Aitor Esteban (PNV) critica el miedo del Gobierno a desvelar la verdad del 'caso Zabalza'

pamplona – El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, volvió a lamentar ayer que no se desclasifique la documentación del 'caso Mikel Zabalza'. Una decisión que, a su entender, obedece a que hay en el Gobierno de España un "miedo atroz a mover absolutamente cualquier papel y que se le remuevan los poderes profundos de la Administración" y que eso suponga que se tenga que hacer con el atentado del bar Aldana y con "tantas otras cosas".

Esteban hizo estas declaraciones en una entrevista en Radio Euskadi, donde afirmó que no descarta que si "implosiona" la tensión entre las ministras de Unidas Podemos y Pedro Sánchez encuentra "un momento óptimo para hacerlo", el presidente convoque elecciones anticipadas.

Esteban cree que "algo puede ocurrir en el Gobierno" por las diferencias entre PSOE y Podemos pero, sobre todo, "por la tensión" entre ministras del partido morado, donde Yolanda Díaz va por un lado, e Irene Montero y Jone Belarra por el otro, se contraprograman actos y se hacen "desplantes".

"Vamos a ver en qué queda todo eso y si eso implosiona y tiene efectos en el Gobierno", añadió. "Mañana por la mañana no va a convocar, pero si tiene un momento electoral óptimo y cualquier excusa, no descarto que pueda llegar a convocar elecciones" anticipadas, vaticinó. Dijo que no se atreve a "hacer ninguna predicción con lo que pueda pasar con el Gobierno de coalición", si bien el PNV apuesta por terminar la legislatura.