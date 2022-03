Quim Torra no se presentará a su segundo juicio

El expresidente de la Generalitat Quim Torra no asistirá al segundo juicio al que se enfrenta este jueves por un presunto delito de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019: "No legitimaré una nueva farsa".



Torra no se presentará este jueves en un juzgado penal de Barcelona por desobediencia al considerar que se trata de "una farsa" y que no encontrará justicia en los tribunales españoles, por lo que ha pedido "amparo" a los tribunales internacionales.



"No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales. Los independentistas solo podemos hallar la justicia en Europa", ha indicado el expresidente catalán.



En su perfil de Twitter, Quim Torra ha colgado un vídeo donde explica las razones de su incomparecencia en el juicio.





Avui em tornen a jutjar per desobediència. No legitimaré un nou judici polític amb la meva presència. Demano empara als tribunals internacionals. L'única solució, la independència. Ací teniu el meu comunicat (https://t.co/KGkuEJch2e) i el vídeo: pic.twitter.com/7IC1eftHow — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 17, 2022

LA DEFENSA

Torra debía sentarse este jueves por segunda vez en el banquillo, acusado de, lo que ya le costó el cargo en septiembre de 2020.Esta causa parte de unapor la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó retirar la pancarta de manera cautelar; dio a Torra 48 horas para hacerlo y cuatro días después ordenó a los Mossos d'Esquadra que la quitaran.La defensa del expresidente --que llevan los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal-- sostiene que los actos de Torra, como miembro del Govern y diputado, estuvieron amparados por laSegún los letrados, la pancarta, algo que consideran que no puede ser un delito, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.Además, advierten de que la interpretación de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio en este caso "produce una inseguridad jurídica resultante de la arbitrariedad mostrada por esta".Esta es la segunda causa contra Torra sobre esta cuestión: en la primera, el TSJC locuando era presidente de la Generalitat por un delito de desobediencia por no retirar esta misma pancarta de la fachada de la Generalitat en periodo electoral, durante la campaña por las