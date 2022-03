El Gobierno muestra optimismo ante la incertidumbre económica

Pamplona – La economía navarra seguirá creciendo a lo largo de este año. Seguramente no como estaba previsto cuando se elaboraron los presupuestos, pero lo suficiente para evitar un escenario de crisis y recesión que exija tomar medidas de ajuste en el gasto público. Es al menos en lo que confía el Gobierno foral, que asume que la incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania y del precio de la energía va a tener impacto en Navarra. Y que es posible que haya que tomar medidas. Pero no es el momento todavía.

El Ejecutivo trata de insuflar optimismo en la sociedad en medio de un malestar social creciente que ha puesto ya en pie de guerra a algunos sectores. "La economía navarra va a seguir creciendo este año, seguramente no serán las previsiones económicas que teníamos en un primer momento, pero la economía navarra va a seguir creciendo", insistió ayer la presidenta.

En esa línea se posicionó también la consejera de Hacienda, que aunque asume que el escenario es diferente a cuando se aprobaron los presupuestos, por ahora rechaza modificar las previsiones de crecimiento para este año. "Rastreamos a diario la situación económica, tanto la micro como la macro, y estamos preparados para tomar las decisiones que sean necesarias, siempre que sean necesarias", puntualizó Elma Saiz, que acusó a Navarra Suma de dramatizar la situación por intereses políticos. "Cuando se solicitan reacciones urgentes en terreno económico suele ser por desconocimiento de la materia o para la búsqueda del error y la precipitación del oponente político", apuntó la consejera, que señaló que esto último "no va a suceder".

La sesión de control al Gobierno tuvo ayer un marcado carácter económico. Tanto la presidenta como la consejera de Hacienda tuvieron que responder a preguntas de la oposición en ese sentido, pero también de su propio partido, que aprovechó la aprobación del PERTE del coche eléctrico para recordar que los malos augurios anunciados por la derecha en torno a Volskwagen finalmente no se han cumplido. "Algunos grupos políticos han intentado crear falsas incertidumbres", denunció Ramón Alzórriz.

Sin rebaja general de IMpuestos Así que por ahora no habrá medidas excepcionales. El Gobierno asume que primero hay que esperar a lo que decida el Consejo Europeo de este fin de semana y, después, a lo que pueda definir el Ejecutivo de Pedro Sánchez el próximo martes en el Consejo de Ministros. "Con esa foto podremos determinar con qué y cómo se va a ayudar a paliar el efecto del alza de precios", esbozó Chivite.

La respuesta no fue del agrado de Navarra Suma, que cuestionó ayer la "inacción" del Gobierno de Navarra. "Sean humildes, basta ya de autocomplacencia. Dejen de mentir y cuenten la verdad. Lo que ustedes están dejando patente es su inacción total y que son incapaces de tomar una decisión de forma autónoma", criticó Javier Esparza.

El mismo argumento empleó su portavoz en Economía, María Jesús Valdemoros, que lamentó que el Gobierno no haya modificado todavía el cuadro macroeconómico previsto para este año. "Las necesidades de la sociedad navarra son diferentes a las que previeron en su día. Podrían adaptar el presupuesto de manera ágil a la nueva situación, pero no lo hacen. O no saben gestionar o no quieren hacerlo", criticó.

También EH Bildu reclama medidas. "En Navarra no podemos quedarnos como meros espectadores, hay que diseñar medidas de choque, vamos a aprovechar el autogobierno y todas las competencias", argumentó ayer Laura Aznal, que puso el foco en la fiscalidad y solicitó al Gobierno que no caiga en la rebaja general de impuestos que está pidiendo el PP. "Sería una temeridad", replicó Chivite. La presidenta admite que habrá que dar ayudas "a las familias más vulnerables y a los sectores más afectados", pero recuerda que "el dinero no cae del cielo y no podemos endeudarnos sin limite". Así que, de momento, prudencia.

Recaudación fiscal

Los ingresos crecen un 10,3%

61 millones más. La recaudación líquida de la Hacienda Foral de Navarra (HFN) acumulada en el mes de febrero asciende a 657 millones frente a los 595,7 millones ingresados en febrero del año 2021. Esto supone un incremento del 10,3% en cifras interanuales. "Se aprecia cómo los impuestos relacionados con la energía eléctrica, aplazado en el caso del Impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica y rebajado hasta el mínimo permitido en el caso del Impuesto sobre la electricidad, han experimentado un importante descenso recaudatorio (-84,7%) en comparación con el mismo periodo del año anterior", señaló ayer el Gobierno. Además, los datos de este mes de febrero muestran un descenso recaudatorio en el impuesto de hidrocarburos frente al mismo periodo del año anterior (-55,8%). Por capítulos, los impuestos directos han alcanzado los 406,9 millones (-1,1 %). Los impuestos indirectos han supuesto 244,7 millones, lo que supone un incremento del 35,4%.

"No será lo previsto en un primer momento, pero la economía seguirá creciendo este año" María Chivite Presidenta del Gobierno de Navarra