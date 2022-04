Los socios del PSN piden explicaciones tras el retraso del traspaso de Tráfico

Pamplona – El nuevo retraso en la transferencia de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial ha generado malestar entre los socios del Gobierno de Navarra, que recordaron ayer que el traspaso se pactó en 2018 y que se ha anunciado como inminente en varias ocasiones sin que la firma se haya llegado a producir. Geroa Bai dio incluso un paso más, y responsabilizó directamente a los socialistas de que los continuos retrasos. "No entenderíamos sino como una derrota para Navarra con responsabilidad socialista que no veamos terminar la legislatura con la firma de la transferencia de Tráfico, comprometida, trabajada y adelantada", señaló ayer Uxue Barkos, que afirmó que su grupo "no comprendería que no se llegara a un acuerdo".

La devolución a Navarra de la competencia histórica de Tráfico y Seguridad Vial fue pactada en octubre de 2018 por la propia Barkos, entonces presidenta del Gobierno foral, y Pedro Sánchez, que acababa de llegar a La Moncloa. El traspaso se incluyó más tarde también en el acuerdo de investidura entre el PNV y el PSOE, y se le ha puesto fecha en más de una ocasión. La última fue el 1 de diciembre, suspendida por cuestiones "técnicas". Posteriormente se fijó para el primer trimestre de este año, y tampoco se ha ejecutado.

Las dudas se han incrementado en los últimos días después de que el portavoz del Gobierno, Javier Remírez, admitiera que las diferencias en el ámbito económico –cuánto deja de pagar Navarra al Estado por el servicio que actualmente realiza la Guardia Civil– "no están cerca". Un pesimismo que confirmó en Pamplona la ministra Política Territorial, que aseguró que se trata de unas negociaciones "complicadas".

Comparecencia de chivite Estas dudas ha llevado a los socios del Gobierno a plantear varias iniciativas en el Parlamento. Geroa Bai llevará una pregunta al pleno del próximo jueves, mientras que EH Bildu ha reclamado la comparecencia de Chivite en la Cámara para que detalle la situación. "Asistimos a una ceremonia de la confusión. Se nos estaba diciendo que había un acuerdo político y vemos que el tema está bastante verde y no tenemos información al respecto", criticó ayer Adolfo Araiz, que sospecha que detrás de este retraso puede haber presiones del Estado e incluso de la propia Guardia Civil para no materializar el traspaso. Podemos e I-E también mostraron su sorpresa por la falta de avances en esta materia. "Es una auténtica tomadura de pelo", subrayó Marisa de Simón.

Cuando toque No comparte esas urgencias el PSN, que pone en valor las transferencias del Ingreso Mínimo Vital y de Sanidad Penitenciaria, las primeras competencias que Navarra ha recibido en los últimos 20 años. "La transferencia de Tráfico llegará cuando tenga que llegar", replicó su portavoz, Ramón Alzórriz, que alegó como justificación de los retrasos que tanto el Gobierno de Navarra y como el de España tienen ahora otras prioridades. "Están preocupados en ayudar las personas y empresas que peor lo están pasando con la guerra", subrayó.

