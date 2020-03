La mayoría de hoteles de Navarra han cerrado sus puertas por la pandemia

pamplona – La práctica totalidad de los hoteles, pensiones y hostales navarros han cerrado ya sus puertas por culpa de la alarma sanitaria del coronavirus y la mayoría de ellos lo hicieron, incluso, con anterioridad a la orden del Ministerio de Sanidad, que declara el cierre obligatorio de hoteles, establecimientos turísticos, campings, aparcamientos de caravanas y alojamientos de corta estancia antes del próximo jueves, 26 de marzo, como parte de las medidas que se han puesto en marcha para tratar de frenar la expansión del coronavirus.

La orden, que fue publicada la noche de jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), precisa que el cierre se producirá en el momento en que el establecimiento no tenga clientes y, en todo caso, en el plazo máximo de siete días naturales desde la entrada en vigor de la citada norma. Asimismo, explica que queda permitida la apertura al público de aquellos establecimientos turísticos que alberguen clientes que, en el momento de declaración del estado de alarma, estén hospedados de manera estable y de temporada, siempre que no tengan que compartir servicios comunes. No obstante, indica que estos establecimientos no podrán admitir a nuevos clientes hasta que finalice la suspensión del estado de alarma.

En la Comunidad Foral, la mayoría de establecimientos cerraron al público para hacer frente a la pandemia y como consecuencia de la anulación de las reservas por parte de los clientes, que afectaron a los meses de mayo y abril. Por su parte, los escasos hoteles que permanecen abiertos en este momento cerrarán al público en cuanto resuelvan las situaciones de las personas que se encuentran a alojadas en ellos. "Ahora todavía nos quedan algunos clientes, pero vamos a intentar cerrar el domingo. Estamos llamando y la mayoría están cancelando las reservas, y para el domingo tenemos solo dos clientes. La idea es que si cancelan ya cerramos ese día", apuntó Eduardo Sainz, director del Hotel Abba Reino de Navarra.

Otro de los hoteles de Pamplona que todavía tiene personas alojadas es el Hotel Tres Reyes, que tiene previsto cerrar el martes o miércoles de la semana que viene, según indicó su director, Víctor Sánchez. "Estamos resolviendo los problemas de los clientes y cerraremos en el momento en que la gente pueda marcharse. Por ejemplo, tenemos alojado a un viajero americano que estaba haciendo el Camino de Santiago y que hasta el martes no tiene un vuelo desde Madrid, entonces se tiene que quedar en el hotel", señaló.

Respecto al cumplimiento de la orden, que afecta a todo el Estado, los hoteles de Navarra tienen la posibilidad de cerrar de forma más inmediata debido a que el número actual de clientes es muy bajo.