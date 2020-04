"El modelo de examen no cambia pero será más flexible y ofrecerá más opciones a elegir"

Ana Zabalza lanza un mensaje de calma: las pruebas se están adaptando para minimizar los efectos de la falta de docencia presencial y la UPNA publicará la nueva estructura en mayo

pamplona – Navarra fue de las últimas comunidades en decidir cuándo iba a tener lugar la EvAU pero será la primera en celebrarla. ¿Por qué se han decantado por los días 24, 25 y 26 de junio?

–Estamos viviendo una situación compleja en la que se quiere avanzar pero no puedes hacerlo al ritmo que te gustaría. Una vez que el Ministerio de Educación estableció la horquilla de fechas para celebrar la EvAU y la UPNA decidió suspender las clases y exámenes presenciales, lo que nos permite tener el Aulario a nuestra entera disposición, analizamos las distintas opciones. Es cierto que la mayoría de comunidades autónomas han convocado las pruebas la última semana de la horquilla, la del 6 al 10 de julio, pero en Navarra es una semana muy mala porque tenemos la limitación de los Sanfermines. Es cierto que no parece que se vayan a celebrar pero el día 7 es festivo y bueno valoramos la situación y optamos por los días 24, 25 y 26 de junio. En cualquier caso son fechas provisionales ya que siempre tenemos que añadir la coletilla de que se celebrarán si la situación sanitaria lo permite.

Navarra va a ser la primera comunidad en organizar una Selectividad que se prevé histórica por la situación que estamos viviendo. Imagino que tendrán que utilizar más aulas para garantizar la distancia entre el alumnado...

–Ser los primeros da cierto vértigo, sí. En cuanto a las posibles medidas a adoptar estamos a la espera de ver cómo avanza la situación. Parece que sí tendremos que establecer una mayor separación entre los estudiantes pero tenemos el Aulario para nosotros y hay clases suficientes. Lo que sí necesitaremos será más personas voluntarias para vigilar al alumnado.

¿Cómo está trabajando la comisión organizadora de la EvAU durante el confinamiento?

–Nos hemos reunido, mejor dicho tele reunido, varias veces y vamos avanzando como en años anteriores. Se han configurado los siete tribunales (seis en Pamplona y uno en Tudela), la próxima semana se publicarán las fechas de matrícula que se han retrasado por las circunstancias y el profesorado ya está trabajando en la adaptación de los exámenes a las nuevas directrices establecidas por el Ministerio de Educación.

¿En qué consiste esta adaptación de la prueba y quién se está encargando de redactar los exámenes?

–En Navarra son dos profesores, uno de la UPNA y otro de 2º de Bachillerato (el asesor y el coordinador respectivamente) los encargados de diseñar el examen de cada asignatura. Se evalúan 23 materias. En cuanto se hicieron públicas las nuevas directrices del Ministerio de Educación, antes de Semana Santa, nos pusimos en contacto con todos los profesores para que supieran cómo debían adaptar la estructura del examen. Hasta ahora los exámenes de todas las asignaturas de Selectividad constan de dos opciones A y B y el alumnado debe elegir una de ellas. Este año va a haber sólo una opción pero con mayor optatividad en cada uno de los bloques. Se trata de dar más oportunidades a los estudiantes para que puedan elegirentre más opciones. El objetivo es que ningún estudiante se vea perjudicado por el cierre de los centros escolares ya que no todos tienen las mismas condiciones para poder seguir una enseñanza on line.

Los estudiantes están nerviosos y agobiados porque no saben cómo será la nueva prueba. ¿Cuándo conocerán la nueva estructura de la prueba?

–Estamos trabajando en la adaptación. Los profesores ya tenían los exámenes hechos, con sus dos opciones, y ahora están readaptándolas a la nueva estructura. No todos llevan el mismo ritmo porque en algunas asignaturas es más complicado que en otras aplicar estos cambios. Algunos centros ya están informando a sus estudiantes y la idea es que en mayo publiquemos la nueva estructura de la prueba en la página web. En cualquier caso es importante dejar claro que el modelo de examen no se ha cambiado, ya que los estudiantes llevan meses trabajando en un tipo de prueba y no se podía cambiar. Lo que se modifica es la estructura, agrupar las preguntas de otra forma, para dar mayor optatividad y ser más flexible.

Para muchos estudiantes la EvAU es un mero trámite ya que les vale el aprobado pero para otros es fundamental la nota ya que sino no podrán acceder a la carrera deseada. ¿Qué les trasladaría?

–Somos conscientes de que no es una situación fácil, pero les diría que estamos trabajando para que la prueba sea homogénea y uniforme, algo que siempre se garantiza, y con las adaptaciones vamos a tratar de minimizar el efecto que puede tener sobre el alumnado el hecho de no haber podido ir a clase estos meses. Es importante que sepan que van a llegar al examen conociendo cómo va a ser la nueva estructura.

¿Cuántos docentes se encargan de corregir la fase ordinaria de la EvAU? ¿Han tenido problemas para encontrar voluntarios por esta nueva situación?

–El profesorado se inscribió antes de que surgiera toda la crisis del coronavirus. Son todos docentes voluntarios, unos trabajan en la Universidad Pública de Navarra y otros imparten clase en centros educativos de 2º de Bachillerato. En total son entre 120 y 130 los profesores que se encargan de corregir los exámenes de la convocatoria ordinaria de la EvAU. En este grupo de docentes correctores se encuentran también los 46 (dos por cada asignatura) encargados de realizar los exámenes.