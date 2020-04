“No nos vamos a quejar por el precio, pero sorprende que se haya fijado de un día para otro”

La presidenta del COFNA, Marta Galipienzo, se muestra crítica con la “precipitación” del Ministerio de Sanidad al intervenir el precio de las mascarillas quirúrgicas

PAMPLONA – ¿Cómo han encajado los farmacéuticos navarros la regulación de los precios de las mascarillas por parte de Sanidad?

–Es cierto que pedimos al Ministerio de Sanidad que se interviniese el precio para evitar que algunos proveedores las oferten a precios desorbitados que repercuten en el ciudadano y no nos vamos a quejar si las mascarillas son baratas o caras. Pero sí nos sorprende que se haya fijado el precio de un día para otro. En ese sentido no estamos muy contentos, porque nos habría gustado poder vender el stock que tenemos de mascarillas antes de la entrada en vigor del precio.

¿Cuál es el volumen de stock de mascarillas que puede quedar en las farmacias? El vicepresidente Pablo Iglesias afirma que no debería de ser mucho.

–Sí tenemos stock de mascarillas, porque al principio de la pandemia había que hacer compras bastantes grandes y cuando podíamos comprar, aprovechábamos y hacíamos pedidos grandes para tener mascarillas para nuestros clientes. En mi caso compré mascarillas quirúrgicas a 1,82 euros y tengo unas 200 que ahora venderé por debajo del precio de compra. Económicamente no nos vamos a quejar, porque hay gente que tiene la persiana echada y no puede trabajar, pero sí tenemos malestar por cómo nos trata el Gobierno.

¿Consideran que ha habido precipitación por parte del Gobierno?

–Estamos acostumbrados a estar intervenidos. Con los precios de los medicamentos nos pasa cada mes, que se bajan los precios, pero se nos dan un mes de plazo para organizarnos y adecuar el stock. Con las mascarillas habrían bastado con que nos hubieran dado un par de semanas. Además, han fijado el precio de venta al público, pero no el precio de venta de los distribuidores. En el medicamento intervenido se fija tanto el precio de venta como el del laboratorio.

Desde el COFNA también habían planteado días atrás entregarlas a través de la Tarjeta Sanitaria, como ocurre en Catalunya.

–Sí, habíamos ofrecido una solución más ventajosa para los ciudadanos como era venderlas al ciudadano al mismo precio que las compre la Administración. Hay que tener en cuenta que a 1 euro por mascarilla que dura 4 horas el gasto total para una persona puede ser alto.

¿Hay demanda de mascarillas quirúrgicas?

–Las quirúrgicas son las que menos se venden, porque tienen una vida corta. Se venden sobre todo a gente mayor, que se siente un poco más segura llevándolas, pero las FFP2 son las que más se demandan. No están reguladas por el momento y hasta el momento no está previsto que lo estén. Aunque hemos sufrido mucho para conseguirlas, ahora se empieza a normalizar el acceso. Son las mascarillas que recomiendo para la población activa, aquellas personas que comparten espacios donde no es posible respetar la distancia mínima. Para el resto de actividades ocasionales, las adecuadas son las quirúrgicas.

La regulación de los geles parece que va a ser algo más conflictiva por no llegar a todos los productos.

–Las farmacias navarras tenemos mayoritariamente de otros productos que no están afectados por la regulación y vender por debajo del precio de coste es muy difícil. Seguiremos vendiendo al precio al que compramos.