Repunte de casos tras 2 reuniones en el norte y cerca de Pamplona

pamplona – Navarra ha registrado en las últimas 24 horas un repunte en el número de casos de covid-19, ya que se han contabilizado 21 nuevos positivos, ha informado la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin. Se trata de un aumento de casos producido por relaciones familiares y sociales y "no en el contexto afortunadamente de centros sanitarios o sociosanitarios, donde llevamos a cabo unas medidas preventivas muy intensas".

Induráin indicó que, en concreto, este aumento de casos obedece a un seguimiento de los contactos de positivos anteriores. Así, 12 de los 21 positivos (15 de ellos asintomáticos) se sitúan entre contactos de dos casos detectados previamente, uno de ellos en torno a una comida celebrada en una localidad de la Comarca de Pamplona (en el centro de salud de Iturrama también se ha hallado otro foco tras una reunión de parejas de en torno a 70 años) y otro en el entorno familiar del área de Salud Navarra norte. Actualmente, continúan hospitalizadas 31 personas (tres de ellas en la UCI) y la cifra de fallecidos permanece estable tras 10 jornadas sin fallecimientos, cuyo acumulado asciende a 528 tras la actualización realizada con el Estado. Respecto a casos confirmados por PCR, con los 21 de ayer la cifra total sube a 5.403, y se han realizado hasta la fecha más de 73.300 pruebas.

"NO ES UN REBROTE" La consejera hizo un llamamiento a la solidaridad, "a la responsabilidad tanto individual pero también colectiva. Metro y medio es la medida del compromiso pero también es la medida de la solidaridad y de la responsabilidad". "Estamos en una situación que es frágil, en la que todos estamos trabajando, concienciando y haciendo una detección precoz, pero es muy importante que no nos olvidemos de todo lo que hemos pasado y que entre todos apelemos a esta responsabilidad", declaró. Tras señalar que se trata de un aumento de casos, que "no se considera rebrote", Induráin apuntó que la movilidad "qué duda cabe que va unido" a este repunte de casos, aunque también hay otros aspectos a tener en cuenta como la existencia de más riesgo en espacios cerrados. Pidió en ese sentido que "seamos responsables en el uso de mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia". Sobre el riesgo que pueda haber en Pamplona el próximo 6 de julio, la consejera ha destacado que "va a ser tarea de todos el que seamos solidarios, que tengamos este compromiso y seamos responsables", ya que "tenemos que evitar aglomeraciones y relacionarnos evitando riesgos".

