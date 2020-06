Aragón da por controlado el rebrote que obligó a 4 comarcas a volver a la fase 2

BINÉFAR. La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha asegurado este miércoles que el brote de coronavirus que se originó en la localidad oscense de Zaidín se encuentra controlado, tras las actuaciones de las autoridades.

"En este momento es una situación que tenemos bien resuelta, que tenemos controlada", ha expresado a los medios la titular de Sanidad, a las puertas del centro de salud de Binéfar, uno de los municipios afectados por el nuevo foco de covid-19.

La consejera ha recorrido a lo largo de la mañana los centros sanitarios de las comarcas de La Litera, Bajo Cinca, Cinca Medio y Bajo Aragón-Caspe, las cuatro regiones que han regresado esta semana a la fase dos de la desescalada para evitar la transmisión del virus.

Repollés ha explicado que el brote se encuentra actualmente en una "fase ascendente pero estable" y que ningún paciente ha presentado cuadros graves de la enfermedad, desde que se empezó a propagar el fin de semana.

"Es importante decir que desde el punto de vista de la salud no son preocupantes, son personas jóvenes, la mayoría de ellos asintomáticos, que no presentan síntomas pero que evidentemente tenemos que controlar", ha agregado.

La titular de Sanidad ha recordado que el origen del foco podría estar ligado a los "trabajadores de las empresas hortofrutícolas" de la región, aunque ha rechazado que su expansión se deba a la celebración de reuniones sociales de los empleados.

"No se puede decir que haya sido una fiesta que hayan realizado los trabajadores, sino la propia epidemiología, los propios movimientos de la población de la fase en la que estábamos, que han condicionado que haya podido haber una transmisión comunitaria", ha matizado.

Asimismo, Repollés se ha mostrado confiada en que no sea necesario decretar el cierre de ninguna empresa más del sector, después de que la compañía de frutas La Espesa de Zaidín se viese obligada a paralizar su actividad cuando se detectó el foco.

Por otro lado, ha anunciado que se va a producir un refuerzo del personal de atención primaria de las zonas afectadas para agilizar la realización de PCR, unas pruebas de diagnóstico a las que ya se han sometido más de 700 personas.

Repollés participará esta tarde tiene en una reunión con los responsables del Ministerio de Sanidad con el objetivo de presentarle todos estos datos y de poner al día las actuaciones sanitarias.

Precisamente, una de las restricciones que el Ejecutivo autonómico no ha podido aplicar es la suspensión de la movilidad, ya que carece de competencias, por lo que se ha limitado a pedir a la ciudadanía de las comarcas afectadas que no se desplacen.

CONTUNDENCIA

"Apelo de nuevo a la responsabilidad personal de cada uno de nosotros, de cada uno de los habitantes de estas comarcas para que limiten su movilidad con respecto a las comunidades o a las comarcas vecinas", ha expresado Repollés.El presidente del Gobierno de Aragón,, ha insistido este miércoles en la necesidad de que todos los ciudadanos actúen con responsabilidad y respeten las medidas de prevención de contagios de la COVID-19 porque "exclusivamente con Órdenes y Decretos va a ser imposible" conseguirlo.En rueda de prensa, Lambán ha advertido de que "o hay responsabilidad por parte de los ciudadanos y empresas o si no estaremos a expensas de que haya antivirales o una vacuna", indicando que es "bastante desolador" que después de haber pasados un confinamiento de dos meses y medio "ahora la gente tenga la falsa seguridad de que la crisis ha quedado atrás" porque "lo cierto es que la crisis existe", lamentando que miles de personas no guardan la distancia de metro y medio entre personas en las terrazas.Ha expuesto que solo cabe combatir el coronavirus "con eficacia: o mediante la restricción absoluta de libertades, como fue el confinamiento, o mediante la responsabilidad individual de los ciudadanos y las empresas" y, de hecho, "si no existe esa responsabilidad individual va a ser difícil que estemos a salvo de rebrotes".El presidente aragonés ha explicado que las personas que están dando positivo en las cuatro comarcas afectadas por rebrotes llegaron a estos lugares antes de que terminara el estado de alarma, de manera que "no es consecuencia del fin" del confinamiento, tras lo que ha elogiado la actuación de los Ayuntamientos.Lambán ha asegurado que el Gobierno regional "ha estado a la altura de las circunstancias" ante los rebrotes, acordando que estas comarcas retrocedan a la Fase 2 de desescalada y ahora seguirá actuando "con la misma contundencia".También ha observado que los rebrotes han afectado a cuatro comarcas, no al resto de la Comunidad Autónoma, por lo que este problema "no merma en absoluto la seguridad sanitaria de las principales zonas turísticas" de Aragón, añadiendo que el sector turístico "está en perfecto esado de revista para ser visitado y utilizado"."Se trata de que la autoridad sanitaria y política de la Comunidad sepa reaccionar a tiempo" y tomar medidas para impedir que se extiendan los rebrotes, así como reducirlos hasta llegar a la ausencia de casos, ha concluido.Además, el Gobierno de Aragón va a evitar "por todos los medios" que estos rebrotes propicien "un repunte de la xenofobia", haciendo notar que sin los temporeros la economía de la fruta "sería inviable".