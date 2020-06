El brote de covid-19 de Sunbilla suma 19 contagios y motiva 150 PCR en una empresa de la zona

pamplona – Navarra registró el miércoles nueve casos positivos por covid-19, dos relacionados con el brote de la zona norte, iniciado en Sunbilla, que acumula 16 contagios (19 con los tres del jueves) y sigue siendo supervisado por las autoridades sanitarias con el rastreo de casos. La pandemia en Navarra mantiene estable en 528 el número de fallecidos desde hace trece días.

El Departamento de Salud, en contacto con los ayuntamientos de la zona norte y Atención Primaria, ha intensificado las medidas de rastreo de contactos estrechos de los afectados por covid-19 y las pruebas PCR llegando, por el momento, a más de un centenar de personas. Además, ayer jueves extendió las pruebas a la plantilla de un centro de trabajo (cerca de 150 empleados) de la zona, al haberse detectado en esa empresa conexiones con el foco inicial, que como se explicó tiene su origen en un encuentro de ámbito social y familiar, y no ha producido ingresos hospitalarios por el momento. El rastreo no ha concluido por lo que no hay que descartar nuevos positivos, que el brote data de hace 10 días.

El Servicio de Urgencias Extrahospitalarias (SUE) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, que trabaja en Refena, desplazó dos equipos a esta zona del norte para facilitar, en coordinación con el respectivo Servicio de Prevención de Riegos Laborales, este chequeo sistemático. Esta acción, según explicó ayer Salud, corresponde a la estrategia para detectar precozmente posibles repuntes, habituales también en otras comunidades autónomas, en un contexto de circulación esporádica del virus, aunque por debajo del umbral epidémico.

Por este motivo, desde Salud y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra se insiste en la necesidad de mantener las medidas de protección y prevención establecidas, así como aislarse y llamar a los servicios sanitarios ante cualquier síntoma compatible con covid-19. Según los últimos datos referidos a la evolución de la pandemia en Navarra, que datan del miércoles, con los 9 casos positivos, el acumulado de casos confirmados por PCR desde el inicio de la epidemia asciende a 5.436, hay 29 personas hospitalizadas (2 de ellas en UCI) y se encadenan 13 días sin fallecimientos por coronavirus.

medidas en urgencias del CHN El Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) readaptó el miércoles la atención de forma puntual siguiendo el protocolo coronavirus al coincidir 7 personas son síntomas respiratorios, confirmó Alfredo Martínez, director gerente del CHN. De estas 7 personas solo 6 eran sospechosas de tener covid-19 y tras la realización de las pruebas, todas dieron resultado negativo. Además de ampliar la zona de espera para mantener las distancias, se reservó uno de los baños para estos pacientes, ya que tras cada uso debe ser desinfectado. Una vez atendidas estas personas, el servicio de Urgencias volvió a la situación de atención normalizada, precisó Alfredo Martínez, quien insistió que se trató de una medida puntual por la coincidencia de 7 pacientes con síntomas sospechosos y no porque haya un repunte en el hospital.

En cuanto a los últimos brotes, precisó que los casos se están detectando a través de Atención Primaria y búsqueda de contactos. En cuanto a Urgencias, reiteró que hay normalidad en el circuito. "En los últimos siete días, de las 45 muestras realizadas ha habido 3 casos positivos. De nuevo hizo un llamamiento a la prudencia para evitar rebrotes. "Quiero creer que cualquier persona con síntomas se autoaísla y llama inmediatamente al centro de salud". Apeló a la prudencia, máxime si se va a realizar una vida social y familiar, y alertó de la fina línea que separa entre el caso sintomático y síntomas sutiles para insistir en que no hay que bajar la guardia, acudir ante la menor sospecha y respetar las medidas de distancia y lavado de manos.

En cuanto al CHN, añadió que hay camas preparadas en la 6ª general, donde están los pacientes covid, y en UCI donde quedan 2 pacientes. "Hemos salido de un confinamiento duro pero que nos protegía de la extensión del virus y ahora se trata de detectarlo pronto, aislar pronto e identificar los contactos pronto para que los brotes no se generalicen".