Todos los sindicatos exigen negociar una vuelta a las aulas segura y con garantías

pamplona – Los sindicatos LAB, Steilas, Afapna, ANPE, CCOO, ELA, UGT y SEPNA, con representación en la enseñanza, tanto pública como concertada, llamaron ayer a los responsables del departamento de Educación a iniciar una negociación para encontrar una "respuesta viable e integral" para conseguir una vuelta a las aulas el próximo curso "segura y con garantías".

Representantes de estos sindicatos se concentraron frente a la sede del departamento, para reclamar un "regreso pactado y seguro". Estas organizaciones consideran que el borrador del protocolo de prevención y organización para el inicio del curso 2020-21 presentado por el Gobierno de Navarra "no da una respuesta suficiente y adecuada al reto de un regreso seguro y eficiente a las aulas".

Los representantes del profesorado de ambas redes criticaron que el borrador "no ha sido consensuado ni se han tenido en cuenta las aportaciones de los diferentes agentes de la comunidad educativa". Por ello, han reclamado la creación de un foro de negociación que "mejore" el contenido del borrador. Igualmente, estos sindicatos opinaron que con esta propuesta "no se garantiza una vuelta segura a las aulas en setiembre" y han señalado que "no contempla ningún tipo de criterio pedagógico y emocional, que es fundamental en cualquier proceso educativo".

Por otro lado, las centrales afirmaron que el departamento de Educación "se escuda en criterios exclusivamente sanitarios, que además son cambiantes e imprevisibles, para no realizar las inversiones necesarias que permitan tomar medidas que garanticen la seguridad y la eficacia docente que nuestro alumnado merece", entre las que citaron una bajada de ratios, el aumento de la plantilla, la planificación de espacios o la dotación de material.

responsabilidad a las direcciones Asimismo, estos representantes del profesorado consideraron que esta propuesta "traslada la responsabilidad" en la gestión de esta situación "a las direcciones de los centros y al propio profesorado". "Con ello se les adjudica unas funciones que no tienen por qué asumir, incrementan su ya excesiva carga de trabajo y les sitúa en un escenario que podría conllevar consecuencias incluso penales", advirtieron y añadieron que "el marco actual supone en la práctica un empeoramiento crítico de las condiciones del profesorado, el alumnado y el conjunto de la comunidad educativa".

Por todo ello, estos sindicatos destacaron que "aún hay tiempo para mejorar sustancialmente la propuesta del departamento de Educación, aunque para ello es urgente que pongamos en marcha los mecanismos de negociación para hallar una respuesta viable e integral al reto de una vuelta a los centros segura y con garantías".