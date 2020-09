Devastado por un incendio el campo de refugiados griego de Moria

El campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, que alberga a cerca de 13.00 personas, ha quedado prácticamente destruido en un incendio provocado esta madrugada tras enfrentamientos entre los migrantes.

Hasta el momento no hay informaciones sobre víctimas, pero los bomberos todavía no han podido acceder a las carpas y los contenedores-vivienda.



Según el alcalde de la pequeña población de Moria, Yiannis Mastroyiannis, el incendio se desató después de que 35 personas que habían dado positivas de coronavirus se negasen a que les trasladaran a un centro de aislamiento. A partir de ese momento comenzaron enfrentamientos entre los propios refugiados y algunos empezaron a provocar incendios, tanto dentro del recinto cerrado como en el olivar que rodea al campo, en donde viven miles de migrantes.





„The whole camp is burning away. It's all dust now", tells me an Afghan boy who lives in the jungle of #Moria pic.twitter.com/UUlFxuGskW

People escaping out of #Moria.

We pray that these people will have had enough trauma for tonight as we simultaneously are getting reports of some locals attacking and blocking people's passage into the nearby village. https://t.co/CvtHGQ2zMt | #StandingTogetherForLesvos pic.twitter.com/ADoOMw2wcu