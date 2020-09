Lanzamiento de objetos y quema de 3 contenedores en las calles de Altsasu

pamplona – Durante la madrugada del sábado al domingo, un grupo de personas que se congregaba en la plaza de los Fueros de Alsasua, muchas de ellos sin llevar mascarilla, lanzaron objetos a los vehículos policiales que se desplazaron hasta el lugar, provocando daños en un coche de la Guardia Civil. Asimismo, se quemaron tres contenedores en calles aledañas, según informó este cuerpo policial, que recibió una solicitud apoyo de la Policía Municipal de Alsasua en torno a la 01.00 de la madrugada debido a que un grupo de unas 70 personas les había lanzado botellas y objetos desde el callejón de la plaza de los Fueros de Alsasua.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron para prestar apoyo patrullas de la Policía Foral y la Guardia Civil, accediendo varios vehículos a esta plaza en la que se encontraron un volumen de personas mayor, en torno a las 300 personas, que al observar los vehículos policiales comenzaron a lanzar objetos. La actuación coordinada entre los tres cuerpos policiales consiguió que la plaza quedase despejada minutos después, dispersándose las personas allí presentes en grupos reducidos, pero no cesando el lanzamiento de vasos, botellas, sillas y volcado de mesas de terrazas y contenedores. Como consecuencia de estos hechos quedó dañado uno de sus vehículos, informó la Guardia Civil, quien añadió que un número "muy elevado" de las personas presentes en el lugar no estaban respetando las medidas de seguridad establecidas con motivo de la alerta sanitaria al no llevar mascarilla. Durante el resto de la noche se controló el perímetro de la localidad, teniendo conocimiento de la quema de tres contenedores entre la calle Aralar y la calle Urbasa, y ya se han iniciado las gestiones para identificar a las personas supuestamente participantes en los hechos, señaló.

Este suceso se produce después que el sábado, también de madrugada, un dispositivo conjunto formado por la Guardia Civil, Policía Foral y Policía Local de Alsasua impidieran la celebración de un macro botellón en el paraje conocido como Santa Lucía de esta localidad navarra. Las personas presentes salieron huyendo a la llegada de los agentes y en la actuación se incautaron un grupo electrógeno, altavoces de gran potencia, una carpa desmontable y numerosas bebidas dispuestas para su consumo.