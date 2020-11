Las ikastolas rechazan la campaña escolar de Amazon

PAMPLONA – Ikastolen Elkartea ha comunicado en una nota que están estudiando denunciar a Amazon por el uso indebido y no autorizado de nombres y datos de las ikastolas en la campaña Un click para el cole. Destaca que la lista de centros ha sido completada por Amazon, con datos que no han sido facilitados por los centros. La asociación ha reconocido que no está de acuerdo con esta iniciativa y exige a Amazon que retire el nombre de todas las ikastolas de la campaña para que no figuren en ningún caso. Además, hasta que se realice esta acción, la entidad insta a las ikastolas a que "se pongan en contacto y se borren de ella".

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra también ha prohibido participar en el programa a todos los centros de titularidad pública.