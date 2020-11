Yolanda González: "No podemos estar seguros de cómo entra el virus"

VIANA – La alcaldesa de Viana, Yolanda González (PSN), fue una de las vecinas que se tuvo que hacer ayer la prueba a primera hora en el polideportivo de Viana. Más tarde habló desde el silencio en el interior de la casa consistorial, cerrada a las visitas del público que realiza sus gestiones y consultas de manera no presencial. "Han sido momentos de ajetreo y de muchos nervios" para realizar los preparativos de la convocatoria a los vecinos y vecinas y para poder tenerlo todo a punto para la realización de las pruebas en instalaciones municipales del polideportivo. Tres días muy intensos en los que González reconocía el gran esfuerzo realizado por trabajadores y voluntarios. Llevan organizando los preparativos desde el viernes y todo el fin de semana junto con los miembros del equipo de Gobierno, no así los concejales de Navarra Suma, afirmó contrariada. "Han preferido quedarse en casa". "El caso es que intentaron hacer creer que lo del cribado había sido una cosa suya cuando en realidad es una medida que ya estaba encima de la mesa hace días".

Con todo, González insistió en lo complicado de la organización en tan poco tiempo para una localidad del tamaño de Viana, que solo quiere que la mayor parte de la gente entienda la movilización. "Creo que la finalidad merece la pena".

EL BROTE DE LA RESIDENCIA En este sentido, recordó los malos momentos vividos cuando se detectaron los 70 positivos entre trabajadoras y residentes en la residencia de Viana, de los que cinco fallecieron. Con todo, la situación está volviendo a la normalidad. "Fue algo terrible, porque durante la primera fase tuvimos unos resultados muy buenos y luego... Siempre hemos cuidado con mucho mimo la residencia. Pero no se sabe cómo entra el virus". Parece que aquella advertencia ha hecho que muchos vianeses se conciencien. "Casi habíamos perdido el miedo y de pronto nos vimos con aquella tragedia que nos recordó lo peligroso de la enfermedad. Ahora que el virus se ha extendido estamos avisados porque cada vez nos toca conocer personas más cercanas de nuestro entorno que han dado positivo". González reconoció que tras lo irrecuperable de la vidas perdidas, en la residencia está volviendo a la normalidad "los residentes ya salen a comer y a tomar el sol y muchas de las trabajadoras ya están de alta o la recibirán en breve". Un mal recuerdo que la alcaldesa no quiere que se repita "es muy duro cuando tu localidad encabeza el ranking de positivos. Espero que algo así no vuelva a pasar nunca".