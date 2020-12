Inscritos 62 centros en la 37ª Campaña Escolar de Esquí de Navarra

RONCAL/ERRONKARI – Sesenta y dos centros escolares navarros (2.482 plazas) se han inscrito para participar en 37ª Campaña Escolar de Esquí de Fondo marcada por la covid-19 que ha obligado a reducirla oferta a 1.980 participantes (un tercio de anteriores ediciones). Por esta razón, la organización se verá obligada a llevar cabo una selección.

"Era justamente lo que no queríamos. Después de lo que ha costado sacarla adelante en estas circunstancias, nuestro deseo era cubrir toda la demanda y no dejar a ningún centro fuera, pero no ha podido ser", lamentó ayer Amaia Mozo, responsable de la campaña. En los próximos días procederán a la selección, "que no es fácil porque hay que tener en cuenta muchos factores: encajar y buscar el equilibrio de las preferencias entre los dos valles, Salazar y Roncal, tandas, euskera y castellano", añadió.

La respuesta de colegios y familias que hace solo un mes era" imprevisible" desborda a la organización, Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio (NICDO) empresa pública del Gobierno foral, y a su vez genera total satisfacción porque refleja la confianza de colegios y familias en la Semana Blanca. "Creemos que es una actividad que se valora, que es importante y que hay confianza en que la organización va a cumplir con todos los protocolos sanitarios. Los centros que han decidido no venir nos han trasladado sus razones y apoyo, y es muy de agradecer. Lo más principal es que se le ha dado la vuelta a la situación y se da la oportunidad. Hemos trabajado intensamente para organizarla, la respuesta ha sido muy buena y ahora, solo falta que la covid nos deje realizarla", manifestaba la responsable.

Si todo va bien, la campaña se desarrollará desde el próximo 11 de enero hasta el 30 de abril, en Roncal, (en Salazar acaba antes de Semana Santa). En todo caso, las tandas se valorarán con la situación sanitaria del momento y de conformidad con las indicaciones de Salud Pública.

Así las cosas, de los 62 centros inscritos, 16 tienen garantizada su participación ya que fueron los que no pudieron disfrutar de la campaña anterior cuando quedó interrumpida por la crisis. Además, este año se han destinado 200 plazas para familias económicamente desfavorecidas y la demanda ha sido de 207, por lo que se subvencionarán todas.

Los ayuntamientos receptores de Isaba y Ochagavía, así como los alojamientos celebran que se realice aún con las restricciones que restan empleabilidad, y junto a la organización agradecen la confianza de las familias, de los equipos directivos y el compromiso del profesorado.

en corto

Todo un logro. A pesar de la crisis epidemiolótica, lanzar la 37ª edición de la Campaña Escolar de Esquí ha estado en el ánimo de todos los agentes implicados: Gobierno, Juntas y Ayuntamientos de los valles de Roncal y Salazar, alojamientos y centros educativos, que hoy celebran y esperan poderla llevar a cabo desde el 11 de enero hasta el 30 de abril.

Protocolo. La organización ha elaborado un protocolo estricto en la búsqueda del equilibrio entre salud, seguridad y el desarrollo de un deporte al aire libre que permita disfrutar de la actividad en las tandas establecidas.

Control. La campaña pasa por afrontar mayor trabajo de control para el cumplimiento de las normativa por lo que el compromiso del profesorado es mayor.

la frase

amaia mozo "la respuesta refleja que la semana blanca es una actividad que se valora"

La responsable de la campaña muestra su satisfacción por la demanda y lamenta tener que no se pueda cubrir totalmente este año. "Habrá que esperar a 2022".

la cifra

2.482

Es el número de participantes inscritos a la presente edición de la Campaña Escolar de Esquí. Corresponden a 62 centros educativos (2.290 alumnado y 192 profesores y profesoras). La covid-19 reduce la oferta a 1.980 (un tercio de la toralidad de ediciones anteriores con 6.000 participantes) y además, la Semana Blanca tendrá un día menos.