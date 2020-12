Saharauis de Navarra, con la mirada en el frente

Son hijos del desierto. Mulaydris, Abdallahi, Brahim-Salem, Rachid, Salem y Abba crecieron entre casas de adobe y jaimas en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en el lugar más inhóspito de la hamada argelina. Por diferentes circunstancias, estos seis jóvenes salieron de aquel desierto y coincidieron en Navarra, donde viven desde hace años. Llevan vidas normales, unos estudian, otros trabajan y en sus mentes rondan las preocupaciones típicas de chavales de veintipico. Pero, además, como cualquier persona que se asienta lejos de su hogar, echan de menos a sus familias, a sus amigos y también el asentamiento en el que crecieron por desesperanzador que sea. Pero los saharauis echan de menos con la particularidad de que su hogar no es su hogar. Las casas de adobe con techos de hojalata y las jaimas en las que llevan viviendo 45 años no son sus casas y la arena que pisan no es la de su tierra, el Sáhara Occidental, la cual se vieron forzados a abandonar cuando Marruecos la invadió en 1975.

Desde entonces, el pueblo saharaui lucha desde el exilio en Argelia o bajo la ocupación en el Sáhara Occidental por volver a ser libre en un país libre. Esa lucha, ahora, ha vuelto a la senda de las armas tras violar Marruecos el alto al fuego vigente desde 1991 y después de que el pueblo saharaui lleve años ninguneado por la dejadez internacional y la pasividad de la ONU.

El conflicto entre el ejército saharaui, el Frente Polisario, y el régimen alauita se ha reanudado –tras 30 años– en medio de la pandemia de la covid-19, lo que ha dificultado a la diáspora saharaui regresar a los campamentos, donde cientos de jóvenes se han alistado en masa a las filas militares. En este contexto, los seis protagonistas de esta historia tienen la mirada puesta en el frente, donde no dudarían en acudir a luchar por volver a su tierra si la situación lo requiere. No obstante, el Frente Polisario ha hecho un llamamiento a la calma para los saharauis que viven en el exterior, ya que de momento las filas del Ejército y las escuelas militares están al completo. Suena a película bélica, a ficción, pero es la realidad del pueblo saharaui y de estos seis jóvenes que viven en Navarra y que tienen, ahora mismo, familiares y amigos en primera línea de batalla.

Guerra: la única salida

"Es una oportunidad de conseguir la libertad"

Mulaydris Sidi-Mohamed y Salem Ahmedu, antes de conocerse en Navarra, coincidieron en el hospital para heridos militares de Argel. Los jóvenes saharauis no vivieron la anterior guerra con Marruecos, pero muchos han sufrido sus consecuencias. La llegada de estos dos jóvenes a Navarra tuvo un origen trágico. Salem fue víctima de la explosión de una mina marroquí en la que murió su mejor amigo y en la que perdió la movilidad del brazo y sufrió graves heridas en toda la parte izquierda de su cuerpo. Mulaydris sufrió un disparo en la parte posterior del cuello de manera accidental y la bala salió por su costado izquierdo, pasando a escasos metros de su corazón.

Ambos llegaron a Navarra para recibir tratamiento y recuperarse aquí de sus heridas. Pertenecieron a las filas del Frente Polisario hasta sus accidentes y comentan que ahora ha llegado el momento para el que los saharauis se han estado preparando todos estos años: la guerra con Marruecos, porque han perdido la esperanza a cualquier otra solución. Salem reconoce tener sensaciones encontradas estos días: "No estoy contento por la guerra, pero es una oportunidad de conseguir la libertad. Llevamos 45 años en el exilio y 29 esperando el referéndum que prometió la ONU".

Son jóvenes alegres, tranquilos y pacíficos, al igual que su pueblo, y nada les gustaría más que volver a su tierra sin la necesidad de un solo disparo, pero no les han dejado otra opción. "Marruecos nos ha obligado a luchar por décadas de ocupación y por romper el alto al fuego y la ONU porque se limpia las manos. Los saharauis nunca hemos empezado ninguna guerra, si hemos luchado ha sido para defendernos", dice Mulaydris. De España no esperan nada, nunca ha tomado un papel activo en la búsqueda de una solución como potencia administradora del territorio y no esperan que lo vaya a hacer ahora.

Por tanto, el conflicto armado es la única vía que le han dejado al pueblo saharaui, que ahora se prepara para una guerra que no se sabe cuándo acabará. Tras la ruptura del alto al fuego por parte de Marruecos, miles de jóvenes saharauis de los campamentos se presentaron para alistarse al Frente Polisario. "Tengo varios amigos que se han metido en las escuelas militares para recibir adiestramiento. Cualquiera no puede ir a la guerra", indica Abdallahi Maana, el más joven del grupo. Además, tiene otros amigos y varios familiares que están ahora mismo en el frente y recibe noticias de ellos cada varios días. "Mis amigos han estado 5 días al lado del muro (donde se están produciendo los enfrentamientos) y me preocupa. Pero la más asustada es mi abuela, que tiene a varios hijos en el frente", relata Abdallahi. "Yo no estuve en el Frente Polisario, por lo que tendría que tener un entrenamiento militar. Ahora las escuelas están a tope, así que de momento hay que esperar", destaca Abba Iarba Zaj.

El conflicto armado en el Sáhara no es una guerra típica. En la anterior contienda, el Frente Polisario empleó técnicas de guerra de guerrillas para atacar a Marruecos, que nunca reconoció que estaba en guerra, una estrategia que está siguiendo en esta segunda contienda. Aunque el contexto ha cambiado, el espíritu saharaui sigue siendo el mismo y están convencidos de que van a ganar frente a un ejército mucho más numeroso. "Marruecos tiene más de 100.000 soldados en el muro, tiene muchos más efectivos, pero nosotros luchamos por la libertad, ellos por dinero, y eso es muy importante", apunta Rachid Yaihiaoui. "Entonces nadie apostó por nosotros, porque no teníamos armas, la mayoría se las arrebatábamos a Marruecos, pero aún así conseguimos ganarles mucho terreno", matiza Salem.

45 años de exilio en el desierto

"Vivimos para volver al Sáhara algún día"

Rachid dice que en el desierto no se puede soñar, pero sin embargo es precisamente el sueño de ser libres lo que ha hecho que lleven aguantando décadas en el desierto. Un sueño que nadie debería de anhelar jamás, pero que a su vez es tan poderoso como para transmitirse de generación en generación, sin que ningún saharaui olvide nunca de dónde viene. Todos ellos nacieron siendo refugiados, igual que la mayoría de sus padres y ya solo sus abuelos y abuelas recuerdan cómo era su tierra, el Sáhara Occidental, antes de que España lo abandonara a su suerte y fuese invadido por Marruecos y Mauritania. "Mi abuela, antes de morir, nos dijo que su único deseo era ser enterrada en el Sáhara, en la tierra en la que nació, en su país", relata Brahim-Salem Abdallahi, a modo de ejemplo para explicar cómo es posible que los jóvenes saharauis echen de menos una tierra en la que nunca han estado y que estén dispuestos a dar la vida por su causa. "Son palabras que te marcan y que te hacen tomar conciencia de por qué vivimos donde vivimos. Somos un pueblo muy unido", explica.

De hecho, la historia de su pueblo la conocen desde pequeños. Su origen nómada, su colonización por España y la posterior ocupación de Marruecos, que les llevó a una guerra durante 16 años y a exiliarse en Argelia. "Desde críos mamamos nuestra historia. Es un juramento que hacemos, una filosofía de vida. Vivimos para poder volver al Sáhara algún día", destaca Rachid. Podrían haberse asentado en alguna ciudad argelina y vivir en mucho mejores condiciones que en los campamentos de refugiados, pero eso, de alguna manera, hubiese sido una derrota. "Los saharauis decidimos quedarnos en los campamentos de refugiados porque es lo que somos. Nuestra tierra no es otra que el Sáhara Occidental. Permanecer en los campamentos, aunque lo pasemos mal, supone no olvidar nunca por qué estamos ahí", relata Rachid.

Pero la vida en un campo de refugiados en medio del desierto es muy limitada. Los saharauis tienen sus pequeños comercios pero sobreviven gracias a la ayuda internacional, que se ha reducido enormemente en los últimos años, más todavía con la crisis de la covid-19. "Nosotros no queremos vivir de las ayudas. No estamos en los campamentos para vivir de los demás sin hacer nada, no pasamos hambre porque queremos, pero estaremos ahí hasta que podamos volver al Sáhara", defiende Mulaydris, que asegura que si han aguantado 40 años en el desierto, podrán aguantar "otros 40 de guerra".

El pasado 13 de noviembre Marruecos rompió el alto al fuego al entrar en Guerguerat, donde saharauis se manifestaban pacíficamente